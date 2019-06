56 weerstations in Vlaanderen en Brussel meten temperatuurverschil tussen steden en platteland HR

11 juni 2019

13u56

Wetenschap Scholieren uit 47 scholen bouwen op 56 locaties in Vlaanderen en Brussel een netwerk van weerstations. De data die daar worden gemeten, gebruiken wetenschappers van de Universiteit Gent om onderzoek te doen naar het hitte-eilandeffect. De weerstations komen er op diverse locaties in steden, platteland en industriegebied.

Het temperatuurverschil tussen grote steden en het platteland kan - vooral 's nachts - oplopen tot 8 graden Celsius. Onderzoekers bestudeerden dit hitte-eilandeffect al in Gent, maar kunnen met de nieuwe data doorgedreven onderzoek doen. Het VLINDER-meetnetwerk is uniek in de wereld door de grote diversiteit aan meetlocaties en spreiding over een relatief groot gebied.

Zowel in de drie grootste steden (Brussel, Antwerpen en Gent) als in een aantal kleinere steden (Ieper, Sint-Truiden, Mechelen...) zijn meetpunten voorzien. De scholen maken de enorme logistieke operatie haalbaar dankzij samenwerkingen met bedrijven en natuurorganisaties. De scholen komen in contact met wetenschappelijk onderzoek en krijgen speciaal ontwikkelde lespakketten over weer en klimaat. Zo kunnen ze zelf aan de slag gaan met de publiek beschikbare realtime data van alle weerstations.

Effect van groen

De onderzoekers voeren op hun beurt studies uit, toegespitst op het hitte-eilandeffect. Zo zal ook het milderende effect van groen op de hitte bestudeerd worden door metingen in groene stedelijke oases zoals de Antwerpse Zoo. Het effect van water op het microklimaat zal onderzocht worden met metingen op eilandjes, langs rivieren en bij het uitgestrekte waterspaarbekken van Kluizen (Evergem).