44.000 jaar oud jachttafereel is oudste door mensen gemaakte afbeelding

12 december 2019

10u25

Bron: Nature - de Volkskrant - NU 0 Wetenschap Een 44.000 jaar oude grotschildering op het Indonesische eiland Sulawesi is voor zover bekend de oudste illustratie die ooit door mensen is gemaakt. Australische archeologen beschrijven hun vondst in het gezaghebbende wetenschapstijdschrift Nature.

De 4,5 meter brede schildering is aangebracht op een muur in een kalksteengrot in het gebied Maros-Pangkep, waar al eerder een handafdruk werd ontdekt.



Het gaat vermoedelijk om een jachttafereel waarin zes dieren - twee varkens en vier dwergbuffels - worden belaagd met vermoedelijk speren of touwen. De acht jagers hebben uiterlijke kenmerken van dieren. Hebben ze zich vermomd of is er een diepere spirituele betekenis, daar heeft ook het team van de Australische Griffith Universiteit het raden naar.



Mogelijk staan er geen mensen afgebeeld, maar dierlijke geesten die jagers helpen. Mensen met dierlijke eigenschappen komen in veel oude beschavingen voor zoals de Eygptische god Anubis, een mens met de kop van een jakhals, of de Griekse Minotaurus, een mannenlichaam met de kop en staart van een stier.



Het team archeologen kon door middel van uraniumatomen in kalkafzettingen op de muurschildering achterhalen dat het tafereel 44.000 jaar oud moet zijn. Ter vergelijking: de oudste rotsschildering uit de grot van Lascaux dateert van 15.000 v. Chr.