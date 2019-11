42 onderzoekers zitten wekenlang vast in Antarctica door panne van schip kv

27 november 2019

21u16

Bron: Washington Post, ABC.net.au 0 Wetenschap 42 wetenschappers die normaal gezien vorige week uit de Franse Dumont d’Urville-onderzoeksbasis op Antarctica konden vertrekken, zullen hun vertrek nog enkele weken moeten uitstellen. De Franse ijsbreker L’Astrolabe die op weg was met bevoorrading en een nieuwe groep onderzoekers, ligt momenteel immers aangemeerd in het Australische Hobart met een kapotte propeller.

L’Astrolabe moest normaal gezien vorige week aan de basis toekomen, maar wacht nu in Hobart op herstellingen, die pas vrijdag zullen aanvangen. Alain Quivoron, de leider van de missie in Antarctica, noemt de situatie “frustrerend”. “De meeste jongere leden van de missie waren graag nog wat langer gebleven, maar de ouderen vinden de situatie ongemakkelijk en zouden liever terugkeren naar hun families”, vertelt hij.

De laatste keer dat de ijsbreker een bezoek bracht aan de basis was in februari. Ondertussen is er een lange winter gepasseerd en kijken de bemanningsleden al bijna een jaar uit naar verse voeding, benzine en de levering van wetenschappelijk materiaal.



Australië zal de Franse onderzoekers nu ter hulp schieten. Vorige week maakte de Australische overheid bekend dat ze de ijsbreker Aurora Australis naar Dumont d’Urville en een andere Frans-Italiaanse onderzoeksbasis sturen. De Aurora Australis zal aan het einde van de maand toekomen in het Australische Hobart en begin december zuidwaarts varen om de vermoeide wetenschappers naar huis te brengen.

“Er is een groot gevoel van samenwerking en steun onder de landen die in Antarctica werken en we zijn blij dat we onze Franse collega’s kunnen helpen wanneer nodig”, zegt Kim Ellis, directeur van de Australian Antarctic Division in een verklaring.

Jérôme Chappellaz, de directeur van het Franse Poolinstituut, reageert verheugd op de Australische beslissing. “Zonder de steun van de Australian Antarctic Division, zou het bijzonder moeilijk geweest zijn om onze onderzoeksbases draaiende te houden en wetenschappelijk onderzoek te verrichten”, zegt hij opgelucht.