4.700 jaar geleden stonden onze voorouders op de eerste rij bij een vulkaanuitbarsting

01 juni 2019

Vulkaanuitbarstingen zijn geen nieuw verschijnsel. Onze voorouders werden er zo'n 5.000 jaar geleden al mee geconfronteerd. Daarbij was er wel één groot verschil: in plaats van ervoor te vluchten, waren ze gefascineerd door het lawaai van de uitbarsting, de magma en de rook. En ze stonden op de eerste rij om tekeningen te maken van het fascinerende schouwspel.

Onderzoekers aan de Hacettepe University in Turkije vonden enkele rotstekeningen terug, zo’n twintig minuten wandelen van de Cakallar vulkaan. En rondom die tekeningen staan ook enkele goed bewaard gebleven voetafdrukken : de ‘Kula-voetafdrukken’ omdat ze zich in Kula, een vulkanisch gebied in Turkije, bevinden. Die waren al langer bekend, maar de wetenschappers vroegen zichzelf af of de twee iets met elkaar te maken hadden.



Voetafdrukken

De voetafdrukken zijn afkomstig van mensen (en hondachtigen), en de assen afkomstig van een recente vulkaanuitbarsting, zorgden ervoor dat hun voetafdrukken zo goed gepreserveerd bleven.



De voetafdrukken werden overigens al in de jaren 60 ontdekt, maar men slaagde er niet in om ze correct te dateren. Zo zouden ze, bij een eerste schatting, maar liefst 250.000 jaar oud zijn geweest, afkomstig van de neanderthalers dus. Uiteindelijk, met moderne meettechnieken, slaagden onderzoekers erin om de voetafdrukken te koppelen aan onze voorouders die zo’n 4.700 gelden op de aardbol rondliepen.

Daarbij veronderstelden wetenschappers dat de voetstappen weg van de vulkaan gericht waren, omdat de mensen voor de uitbarsting vluchtten. In werkelijkheid wandelden ze naar de vulkaanuitbarsting toe.

Rode rotstekeningen

En enkele rode rotstekeningen – al lang bekend bij de lokale bevolking, maar nog maar pas opgenomen in wetenschappelijk onderzoek - bevestigden het vermoeden van de onderzoekers. Zo’n twee kilometer van de voetafdrukken vlakbij de vulkaan, werd er in het rood op enkele rotsen getekend. Omdat de vulkaanuitbarsting een eigenaardig schouwspel was voor onze voorouders, wilden ze het waarschijnlijk vereeuwigen. Met succes.

De afbeelding toont een ronde vorm in het midden, die wijst volgens de onderzoekers op de vulkaan. Daarrond werden lijnen getekend om de rode lava te schetsen. “Het is best mogelijk dat zij een van de eerste vulkanologen ter wereld waren”, aldus de onderzoekers.