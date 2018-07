20 jaar na vondst van grootste dinosaurusvoet ooit: wetenschappers weten eindelijk van welke dinosoort het afkomstig is IVI

24 juli 2018

18u28

In 1998 hebben wetenschappers in de Amerikaanse staat Wyoming naar eigen zeggen de grootste dinosaurusvoet ooit gevonden. De "Bigfoot" is nu pas voor het eerst in detail beschreven in een gepubliceerde studie in het wetenschappelijke tijdschrift Journal of Life and Environmental Sciences. De onderzoekers kunnen na twintig jaar ook eindelijk zeggen van welke dinosoort de voet zou zijn.

De voet is zo goed als compleet -bestaande uit dertien botten - teruggevonden. Na lang onderzoek met 3D-scanners en precieze metingen denken de wetenschappers nu dat het gaat om een voet van een brachiosaurus, een herbivoor van de groep van de sauropoda die 150 miljoen jaar geleden rondliep op onze Aarde.

Het gaat om een "uitzonderlijk grote voet, groter dan de delen van alle andere voetbeenderen van sauropoda die al bekend zijn", zegt Anthony Maltese, de curator van het Mountain Dinosaur Resource Centre in Colorado, die destijds meewerkte aan de opgravingen. De gevonden voet is één meter breed.

Grootste dinusaurusvoet

De wetenschappers schatten dat het dier zo'n 30 meter groot was. Het dijbeen alleen al is meer dan 2 meter. Als het niet om de grootste dinosaurus gaat die ooit werd gevonden, is het volgens de wetenschappers zeker wel de grootste dinusaurusvoet ooit. "Er zijn onvolledige sporen en skeletten gevonden in Australië en Argentinië die van veel grotere dieren lijken te komen, maar die werden zonder de voeten teruggevonden", zegt paleontoloog Emanuel Tschopp van het American Museum of Natural History. "Dit dier was duidelijk een van de grootste dat ooit in Noord-Amerika rondliep", benadrukt hij.

De vondst van de "Bigfoot" van een brachiosaurus roept wel wat vragen op, want wetenschappers hebben altijd gedacht de de dinosoort zuidelijker leefde. Het kan betekenen dat de brachiosaurus dan toch verder rondtrok dan eerste gedacht, of dat de voet tot een nieuwe soort brachiosaurus behoort die in een andere omgeving leefde.