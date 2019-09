1500 jaar oude skeletten die hand in hand lagen, waren mannen kv

12 september 2019

18u24

Bron: BBC, The Guardian 0 Wetenschap Onderzoekers hebben ontdekt dat twee skeletten die gekend zijn als de Geliefden van Modena, omdat ze hand in hand lagen, mannen waren. De individuen leefden tussen de vierde en zesde eeuw na Christus.

De skeletten werden in 2009 ontdekt in Modena in het noorden van Italië, maar omdat ze slecht bewaard waren, was het niet mogelijk om uit te maken welk geslacht ze hadden. Een team van researchers van de universiteit van Bologna heeft nu een nieuwe techniek ontwikkeld waarmee dat wel kan: ze gebruiken daarvoor het eiwit dat wordt aangetroffen in tandglazuur.

Volgens de onderzoekers werden de skeletten opzettelijk hand in hand begraven. Mogelijk gaat het om broers, neven of soldaten die samen omkwamen in een oorlog, zegt Federico Lugli, auteur van de studie en onderzoeker aan de universiteit van Bologna. Uit onderzoek blijkt dat de begraafplaats mogelijk een soldatenkerkhof was.



“Er zijn momenteel geen andere voorbeelden van dit type”, zegt Lugli. “In veel tombes die in het verleden werden aangetroffen, houden de koppels elkaars hand vast, maar in al die gevallen ging het om een man en een vrouw. Wat de mogelijke band was tussen deze twee individuen op de begraafplaats van Modena blijft een mysterie.”