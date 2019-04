14-jarige amateur-archeoloog ontdekt 3 oude grafstenen op middeleeuws kerkhof in Schotland AW

02 april 2019

18u18

Bron: Live Science 0 Wetenschap “Ik was gewoon wat in de aarde aan het wroeten”, vertelt de 14-jarige Mark McGettigan. De jonge Schot is gefascineerd door archeologie, en mocht tot zijn grote vreugde wat graafwerk verrichten rondom een middeleeuwse kerkje in Govan (Schotland). De drie grafstenen die hij daar vond, overtroffen zijn stoutste dromen.

“Plots voelde ik iets meer dan het losse zand. Ik hoorde een geluid en besefte dat ik iets geraakt had”, vertelt Mark enthousiast. De jongeman stootte zo maar even op drie middeleeuwse grafstenen die zo’n 1.000 jaar oud zijn. Daarmee kan de 14-jarige Mark zichzelf kronen tot de jongste vinder - van een van de oudst gevonden artefacten - op het oude middeleeuwse kerkhof in Govan, een klein Schots gehucht in Glasgow.



De massieve grafstenen die McGettigan vond, werden in de middeleeuwen uitgehouwen. Zo werd er een soort sarcofaag van gemaakt in de vorm van de hedendaagse doodskist, waarna er nog enkele prachtige afbeeldingen op de steen geschetst werden. En als bij wonder waren de oude stenen vrijwel volledig intact.

Middeleeuws machtscentrum

Nochtans maakten ze al het een en ander mee. Zo werden ze meermaals gebruikt als grafsteen maar ook voor andere doeleinden – daarom werden er geen menselijke overblijfselen teruggevonden rondom de grafstenen. Bovendien was Govan, waar de stenen gevonden werden, vermoedelijk een vroegmiddeleeuws machtscentrum. “Dat betekent dat er veel gevochten werd”, aldus Stephen Driscoll, professor Historische Archeologie aan de University of Glasgow. “Daarom zijn de stenen van internationaal belang.”

Verloren schatten

Voordat Mark de drie oude stenen vond, werden er al 31 soortgelijke exemplaren opgegraven. Die staan nu tentoongesteld in de kerk. Van nog eens vijftien exemplaren dachten archeologen dat ze voor altijd verloren waren. In de jaren 70 stortten de muren van een scheepswerf naast het kerkje immers in. De ingestorte muur verpletterde en verwoestte toen alle stenen die nog niet opgeborgen waren, zo’n vijftien wellicht.

De vondsten van Mark bewijzen het tegendeel. Minstens drie van de vijftien grafstenen overleefden de instorting. Dat moedigt niet alleen Mark, maar ook andere vrijwilligers aan om te blijven zoeken naar de andere verloren stenen, of iets anders.

