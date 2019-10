13-jarig meisje maakt goedkopere en veiligere versie van Elons Musks hyperloop tvc

30 oktober 2019

20u14

Bron: Fast Company business media 32 Wetenschap De Amerikaanse Caroline Crouchley behaalde een tweede plaats in de wetenschapswedstrijd voor jongeren De Amerikaanse Caroline Crouchley behaalde een tweede plaats in de wetenschapswedstrijd voor jongeren ‘3M Young Scientist Challenge’ . De 13-jarige leerling bedacht een efficiëntere manier om met de trein te reizen en liet zich voor haar ontwerp inspireren door de hyperloop van Tesla-topman Elon musk. Ze maakte zelfs een veiligere en goedkopere (maar iets minder snelle) versie van het futuristische transportsysteem.

Caroline Crouchley's solution builds on Elon Musk's idea, but would be easier to build, less expensive and safer. https://t.co/cvRDRuGmHC Fast Company(@ FastCompany) link

Zakenman Elon Musk kwam als eerste met het idee van een hyperloop, een soort trein die door een buis vliegt die bijna helemaal vacuüm is gezogen. Het idee is dat de trein door de lage luchtweerstand enorme snelheden kan bereiken. Naast Musk proberen nu ook andere bedrijven het supersnelle transportsysteem te ontwikkelen.

Het idee van Caroline Crouchley zou echter een goedkopere en veiligere transportoplossing kunnen bieden. Haar ontwerp kan op de bestaande treininfrastructuur gebouwd worden, waardoor een grote bouwkost vermeden kan worden. Ook is haar idee veiliger voor de passagiers. In plaats van ze door een buis te laten reizen die vacuüm is gezogen, wil ze een aparte vacuümbuis naast de trein installeren. Deze zorgt voor de aandrijving van de trein. Mocht het vacuümsysteem falen, dan zijn de passagiers veilig. In theorie zou haar ontwerp niet zo snel zijn als de hyperloop, maar het kan nog steeds de reistijd van normale treinen halveren.

“Toen ik over de hyperloop van Elon Musk hoorde, was ik er meteen door gefascineerd omdat ik van snelheid hou”, zegt Crouchley. “Maar het leek me ook gevaarlijk voor de passagiers.” Heel wat experten beoordeelden de hyperloop als niet haalbaar, maar toch hoopt Crouchley dat het idee met succes zal worden uitgewerkt. Ze ziet haar design als een opstapje. “Ik ben een grote fan van de hyperloop, maar voor nu is mijn ontwerp praktischer en goedkoper om te realiseren.”

Tegen 2029 zou een hyperlooptrein, gebouwd door het bedrijf ‘Virgin Hyperloop One’ van Ricard Branson, passagiers door India moeten vervoeren. Het transportsysteem zou het mogelijk moeten maken om van de stad Pune in 25 minuten naar de luchthaven in Mumbai te reizen. Dat betekent een tijdsbesparing van circa drie uur.