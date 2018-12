11-jarige scholieren ontdekken dat vloot spookschepen nog steeds verder ‘vaart'



AW

17 december 2018

19u24

Bron: Live Science 4 Wetenschap In Mallows bay, een kleine baai in Maryland in de Verenigde Staten, liggen meer dan 200 scheepswrakken, aandenkens aan WOI en WOII. Sommige dateren zelfs van de Amerikaanse Burgeroorlog (1861-1865). En ze bewegen. Dat ontdekten enkele nieuwsgierige 11-jarige scholieren na een schooluitstapje.

Mallows Bay is Maryland is een wereldberoemde baai in de Potomac rivier. Er liggen maar liefst 230 schepen, restanten van zowel de Eerste als de Tweede Wereldoorlog. Maar ook de Amerikaanse Burgeroorlog leverde enkele militaire scheepswrakken op. De wrakken zijn er overigens niet toevallig maar met opzet tot zinken gebracht, na de strijd. Op die manier trachtte men het verleden te bewaren voor de toekomst.



Tijdens een uitstap naar de fameuze baai, stelden een groepje 11-jarigen zich vervolgens de vraag wat er eigenlijk allemaal met de schepen gebeurde nadat ze zonken. Ze voeren nog enkele kilometers verder, zo blijkt uit hun onderzoek dat ze samen met een lid van de American Geophysical Union (AGU) voerden.

‘Vergane glorie’

Voordat ze tot die conclusie kwamen, raadpleegden ze kaarten met bekende scheepsposities doorheen de tijd. Daaruit bleek dat de wrakken zich niet veel aantrokken van hun zogenaamde vergane glorie. Enkele schepen voeren zelfs nog 32 kilometer verder sinds de dag dat ze zonken. Dat komt voornamelijk door natuurfenomenen waaronder overstromingen, erosie en hevige stormen.

Marien heiligdom

Momenteel vormen de scheepswrakken een habitat voor het lokale ecosysteem. Denk daarbij aan Amerikaanse arenden die de baai af en toe bezoeken, vissen die er rondzwemmen en andere dieren en plantjes die er leven.



Omdat het maritiem leven er zo uitgebreid is, en er ongelofelijk veel schepen met een verhaal liggen, overweegt de National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA) in de Verenigde Staten zelfs om het gebied te erkennen als ‘marien heiligdom’.

Jammer genoeg dreigen degradatie en drift roet in het eten te gooien. Delen van de wrakken, blootgesteld aan verschillende natuurelementen, vertonen immers al ernstige alteraties. Verder onderzoek moet uitwijzen of de vloot nog een tijdje verder kan ‘spoken’.