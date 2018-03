1.500 kinderen proeven van de wetenschap op Kinderuniversiteit SI

18 maart 2018

16u57

Bron: Belga 1 Wetenschap Op de stadscampus van de Universiteit Antwerpen is vandaag voor de veertiende keer een Kinderuniversiteit georganiseerd. Zowat 150 professoren en wetenschappers lieten 1.500 kinderen tussen 8 en 14 jaar kennismaken met de wondere wereld van de wetenschap.

DNA uit een kiwi halen, zelf bruisballen maken of voor één dag de baas van Europa spelen. De miniwetenschappers van de Kinderuniversiteit konden aan tal van workshops deelnemen en mochten zelf experimenten op touw zetten. Ook les volgen bij een echte professor en filosoferen over het bestaan, het menselijk lichaam bestuderen of het wereldwijde web ontrafelen, behoorde tot de mogelijkheden. Hun jongere broertjes of zusjes konden dan weer bij de doe-opstellingen van Technopolis terecht.

"We proberen elk jaar een zo gevarieerd mogelijk programma aan te bieden. Alle onderzoeksdomeinen komen daarbij aan bod. Biotechnologie, geneeskunde, informatica, filosofie, etc. Er is voor ieder wat wils", klinkt het bij de UAntwerpen.

De Kinderuniversiteit wordt georganiseerd in samenwerking met Technopolis, het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, Spelenderwijzer en het Koninklijk Antwerps Genootschap voor Micrografie.