“Zon is aan nieuwe cyclus van 25 jaar begonnen”

16 september 2020

15u29

Bron: DPA 0 Wetenschap Onze zon is aan een nieuwe cyclus van 25 jaar begonnen. Dat hebben wetenschappers vandaag meegedeeld. Ze voorspellen een periode van meer zonnevlekken en uitbarstingen.

De voorbije negen maanden is de activiteit van onze ster toegenomen, terwijl ze uit een periode van minimale activiteit kwam, zeggen deskundigen van het Duitse Max Planck Instituut voor Onderzoek van het Zonnestelsel (MPS).

De zon wisselt periodes van hogere en lagere activiteit af. Ze was het minst actief in december vorig jaar. De nieuwe cyclus zou volgens de Duitse wetenschappers "even rustig" als de voorgaande verlopen. De meest actieve periode wordt tussen november 2024 en maart 2026 verwacht.



Wat er op het oppervlak van de zon gebeurt, heeft ook een invloed op onze planeet. "In fasen van sterke activiteit, kunnen gewelddadige uitbarstingen van deeltjes en straling zich ook op aarde laten voelen", zegt Robert Cameron van het MPS. In het ergste geval kunnen stormen op de zon technische systemen, zoals satellieten, knock-out slaan. Ook astronauten kunnen eronder lijden.

De nieuwe cyclus is de 25ste sinds er betrouwbare observaties van onze ster begonnen.

