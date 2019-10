“Whoa, het werkt”: Elon Musk stuurt Twitterbericht doorheen de ruimte AW

23 oktober 2019

11u31

Bron: Space.com 0 Wetenschap “Deze tweet wordt doorheen de ruimte gestuurd via de Starlink satellieten”, zo schreef de CEO van het Amerikaanse ruimtevaartbedrijf SpaceX in zijn eerste Twitterbericht. Twee minuten daarna volgde het blije bericht: “Whoa, het werkt!”.

Sending this tweet through space via Starlink satellite 🛰 Elon Musk(@ elonmusk) link

Dat klinkt veelbelovend gezien er nog maar zestig satellieten de ruimte ingestuurd werden. Starlink, de naam van het veelbelovende project van SpaceX, zal uiteindelijk bestaan uit zeker 12.000 satellieten. Daarbovenop heeft het ruimtevaartbedrijf de toestemming gevraagd om nog eens 30.000 extra satellieten te lanceren.

Supersnel internet

Die (42.000) satellieten moeten samen de hele wereld van breedbandinternet of supersnel internet voorzien. De satellieten – die overigens 227 kilogram per stuk wegen – worden telkens per zestig gelanceerd. Vervolgens zullen ze op ongeveer 550 kilometer hoogte in de atmosfeer terechtkomen: hoger dan het ISS, maar lager dan de meeste andere satellieten.

Eenmaal er 720 satellieten – dat zijn 12 lanceringen - in een baan rond de aarde cirkelen, kan er alvast supersnel internet aangeboden worden. Maar ook met zestig satellieten lijkt het al aardig goed te lukken, al kan het internet nog niet ‘supersnel' genoemd worden.