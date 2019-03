“Wekelijks fles wijn drinken net zo schadelijk als 10 sigaretten per week roken” ttr

28 maart 2019

Bron: BBC 1 Wetenschap & planeet Britse onderzoekers van the Southampton University stelden vast dat het wekelijks drinken van een fles wijn net zo schadelijk is voor onze gezondheid als het roken van tien sigaretten per week. In beide gevallen is het risico op kanker even groot. Dat staat te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift ‘BMC Public Health’.

“Niet-rokende mannen die elke week een fles wijn leegdrinken, verhogen het risico op kanker met 1 procent. Bij vrouwen is dat 1,4 procent”, zegt hoofdonderzoekster Theresa Hydes. Bij vrouwen was de alcoholinname gekoppeld aan een verhoogd risico op borstkanker en bij mannen was het gekoppeld aan maag-, darm- en leverkanker.



Wie wekelijks drie flessen wijn leegdrinkt, loopt een nog groter risico op kanker. “In dat geval gaat het om 1,9 procent bij mannen en 3,6 procent bij vrouwen”, verduidelijkt de Britse wetenschapster. “Ter vergelijking: het risico op kanker is even groot bij mensen die wekelijks een fles wijn van 0,75 liter leegdrinken als bij mensen die per week tien sigaretten roken”.

Advies

Het Britse onderzoeksteam wil met de studie aantonen dat alcohol schadelijker is voor onze gezondheid dan we denken. “Mensen zijn er zich onvoldoende van bewust dat ook het drinken van alcohol het risico op kanker verhoogt”, meent Hydes. “Door de vergelijking met sigaretten te maken hopen we dat mensen ook meer gaan nadenken over de schadelijke gevolgen van alcohol.”

Volgens de Hoge Gezondheidsraad zijn tien eenheden alcohol per week de maximumhoeveelheid om de risico’s van alcohol te beperken. Zo’n eenheid staat gelijk aan een pintje bier van 25 cl of een glas wijn van 10 cl. Uit een eerder rapport, gepubliceerd door de Wereldgezondheidsorganisatie, blijkt dat Belgen stevige drinkers zijn. Belgen ouder dan vijftien jaar drinken volgens het rapport gemiddeld duizend pinten per jaar, omgerekend bijna twintig per week.

Kanttekening

Professor Minouk Schoemaker, onderzoekster aan The Institute of Cancer Research in Londen benadrukt dat het belangrijk is om “deze resultaten in hun context te bekijken”. Ze verduidelijkt dat het “moeilijk is om de effecten van alcohol en bijvoorbeeld sigarettenrook volledig in kaart te brengen”. “Ook hielden de onderzoekers geen rekening met hoelang iemand rookt of de tijd sinds iemand is gestopt met roken”, klinkt het.

Het onderzoek was enkel gefocust op kanker en niet op andere veelvoorkomende ziektes bij stevige drinkers, zoals hart- en vaatziekten of leveraandoeningen. Bovendien gebruikten onderzoekers data uit 2004 en lieten ze andere factoren die kanker kunnen veroorzaken - zoals leeftijd, erfelijkheid, voeding en levensstijl - buiten beschouwing.