'Vliegende sigaar Oumuamua' is een komeet Redactie

28 juni 2018

In tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, is "Oumuamua", de eerste waargenomen interstellaire bezoeker van ons zonnestelsel, geen asteroïde maar een komeet. Dat concluderen wetenschappers van het coördinatiecentrum voor aardscheerders (NEOCC) van het Europees Ruimtevaartagentschap (ESA) in het Italiaanse Frascati.

De wetenschappers analyseerden de baan van het sigaarvormige object. De vorm van de baan kan niet alleen verklaard worden door de zwaartekracht, schrijft vakblad Nature.

"Oumuamua", dat vermoedelijk tussen 400 en 800 meter lang is, kruiste in 2017 de binnenste regionen van ons zonnestelsel en zette nadien zijn koers voort in de interstellaire ruimte. Het ging om de eerste waargenomen bezoeker uit een ander zonnestelsel. Maar astronomen gaan ervan uit dat het wel vaker voorkomt, maar tot nu toe steeds onopgemerkt bleef.