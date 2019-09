'Tiny en haar verwarde opa' moeten Alzheimer bespreekbaar maken TT

20 september 2019

11u44

Bron: Belga 2 Wetenschap De Nationale Alzheimer Liga komt met een speciale editie van de kinderboekenreeks Tiny, over de ziekte van Alzheimer. Dat gebeurt naar aanleiding van de 25ste Wereld Alzheimer Dag morgen. Het jonge meisje leert er omgaan met haar "verwarde opa", aldus de Liga.

In het boek zien we hoe Tiny zich zorgen maakt over de recente vergeetachtigheid en gedragsveranderingen van haar grootvader, tot de aankondiging van de ziekte. Tiny is een vaste waarde bij verschillende generaties kinderen, daarom zou het volgens de Liga helpen om jong en oud bekend te maken met de ziekte.

"Mensen met de ziekte van Alzheimer voelen zich vaak verkeerd begrepen, zitten in een sociaal isolement en worden aan zichzelf overgelaten", aldus de Liga.



De Liga zal beginnen met een campagne in scholen, maar wil later ook de boekjes tot bij huisdokters brengen, zodat kinderen in de wachtkamer ze kunnen lezen, aldus Sabine Henry, voorzitter van de Nationale Alzheimer Liga.

Voor meer informatie over het boek kan je terecht op alzheimer.be/tiny. De opbrengst van de verkoop wordt verder gebruikt om mensen met dementie en hun familie te steunen en om de ziekte van Alzheimer meer bespreekbaar te maken.

"Goed geïnformeerd zijn, helpt om bij sommige patiënten een vroege diagnose mogelijk te maken en om beter om te gaan met de ziekte", klinkt het. Daarom wil de Liga ook het gratis nummer 0800/15225 in de verf zetten, daar kan iedereen terecht die met vragen zit over de ziekte.

De ziekte van Alzheimer is een neurodegeneratieve ziekte die hersencellen langzaam en geleidelijk vernietigt. In België wordt het aantal mensen met dementie vandaag geschat op 212.000, bij ongeveer de helft daarvan gaat het om de ziekte van Alzheimer.