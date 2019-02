‘Starman’ reist al 1 jaar met zijn Tesla doorheen de ruimte: hoe is het gesteld met het legendarische duo? Annick Wellens

07 februari 2019

11u53 2 Wetenschap Een felrode auto, een dummy in ruimtepak en het deuntje van David Bowie: zo vertrok de Tesla Roadster exact een jaar en één dag geleden met een ‘Starman’ aan boord, richting de ruimte. Hoe zou het eigenlijk gesteld zijn met de knalrode auto en zijn bestuurder?

De auto en bestuurder doen het behoorlijk goed. Samen legden ze al meer dan 760 miljoen kilometer af. Die afstand kan hier op aarde onmogelijk geëvenaard worden aangezien de auto in de ruimte reist met een snelheid van zo’n 42.000 kilometer per uur.



Bovendien zit de ‘Starman’ nog steeds aan boord van zijn Tesla, dat staat vast. Hij verloor onderweg vermoedelijk wel zijn ruimtepak. De mannequin reist immers stijlvol doorheen de ruimte in zijn cabriolet, maar daar moet hij een prijs voor betalen - ter waarde van een duur ruimtepak. Tenslotte heeft de ‘Starman’ geen dak boven zijn hoofd dat hem beschermt tegen het eindeloze spervuur aan micrometeorieten, zonnestraling en andere kosmische stralingen.

Gehavende auto

Die stralingen eisen ook hun tol voor de auto. Zelfs als de auto volledig – inclusief carrosserie- terugkeert naar aarde, zal dat zwaar gehavend zijn. Daar zorgen de kleine ruimtesteentjes wel voor.



Ook het plastic en leer waaruit de auto bestaat, wordt stilaan afgebroken door de stralingen in de ruimte. Dat vertelt chemicus William Carroll. “De organische materialen die deel uitmaken van de lederen stoelen, rubberbanden en de felrode kleur van de auto zijn mogelijk al verdwenen”, aldus Carroll. “In zo’n uitzonderlijke omgeving zou ik de materialen nog geen jaar geven.” Wat zelfs over één miljoen jaar nog wel overblijft, is het aluminium frame. En maar goed ook want SpaceX voorspelde dat de Roadster één miljard jaar zou rondreizen.

Crash

Maar dat is te optimistisch volgens een recente studie. Die voorspelt een kortere levensduur voor de Roadster en zijn bestuurder. Astrofysici geven het duo een tiental miljoen jaar voordat ze crashen. “De aarde is de meest waarschijnlijke plek waar de auto zal crashen, gevolgd door Venus en daarna de zon”, aldus Hanno Rein, astrofysicus en hoofdonderzoeker van de studie.

Waar het memorabele duo zich nu ergens bevindt? Momenteel in een elliptische baan rondom Mars. En daar zullen ze nog wel even blijven, zo’n 557 dagen volgens de website whereistheroadster.com.



Leuke weetjes

• Nog volgens de website whereisroadster.com heeft de Tesla van ‘Starman’ het aantal afgelegde kilometers waarvoor het automerk nog garantie biedt (58.000 kilometer) maar liefst 13.000 keer overschreden. De website van Tesla spreekt dat cijfer tegen: een auto heeft vier jaar lang garantie zolang de kilometerteller de 80.000 kilometer niet overschrijdt. In dat geval werd het cijfer 9.500 keer overschreden.

• De Tesla Roadster en zijn bestuurder waren overigens de eerste lading aan boord van de Falcon Heavy-raket van SpaceX, het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk.

• Als de batterij het onderweg niet begaf, luisterde ‘Starman’ al 99.314 keer naar het liedje ‘(Is There) Life on Mars’ van David Bowie. Al kunnen de trillingen van het geluid zich in de luchtledige ruimte niet voortplanten, en schiet er dus niets over van het aanstekelijke deuntje.

• De auto heeft ver genoeg gereisd om maar liefst 21 keer over alle wegen ter wereld te hebben gereden.

