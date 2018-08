"Schakel me alsjeblief niet uit!": experiment toont dat mensen met robot meeleven LVA

15 augustus 2018

01u31

Bron: The Washington Post 0 Wetenschap Een experiment om na te gaan hoe mensen op robots reageren wanneer die zich als mensen gedragen heeft getoond dat mensen aarzelen of zelfs naar een robot luisteren wanneer die smeekt om niet te worden uitgeschakeld. De bevindingen van dit Duits onderzoek werden gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Plos one.

89 vrijwilligers waren bij het experiment betrokken. Ze moesten zogezegd de humanoïde robot Noa helpen bij het vervullen van twee taken: een weekschema opstellen en het beantwoorden van vragen zoals "Wat vind je lekkerder: pizza of pasta?" De taken waren echter als afleiders bedoeld. Het doel was om te kijken hoe de proefpersonen zouden reageren op de robot wanneer ze hem moesten uitschakelen.

Daarop zei Noa tegen de helft van de vrijwilligers: "Nee! Schakel me alsjeblief niet uit! Ik ben bang dat ik daarna niet meer wakker zal worden!". Bij de andere helft bleef Noa stil om de reacties van beide groepen te vergelijken.

Van de 43 mensen die Noa's verzoek te horen kregen, hebben er 13 geluisterd en Noa aan gelaten. Sommige van hen lieten zelfs weten dat ze medelijden hadden met de robot en zijn schrik voor de leegte. Sommige anderen zeiden dat ze niets wilden doen tegen zijn zin.

Hoewel de meerderheid er toch nog voor koos Noa's wens niet in te willigen, duurde het in deze groep gemiddeld twee keer zo lang om op de uit-knop te drukken.

Vermenselijkte electronica

De studie maakt onderdeel uit van het onderzoek naar de sociale interactie tussen mensen en robots. Mensen zijn geneigd elektronische apparaten als levende wezens te behandelen. Eerdere studies toonden al aan dat mensen liever met robots omgaan waar ze een aantal karaktereigenschappen mee delen. Een andere studie wees ook uit dat mensen anders met robots omgaan wanneer ze denken dat het apparaat een "vrouw" is of een "man".

"De reden waarom we op die manier met media omgaan is omdat we duizenden jaren lang de enige creaties waren die zo'n rijk sociaal gedrag vertonen. Ons brein heeft geleerd om op een bepaalde manier met sociale signalen om te gaan en is het niet gewoon het onderscheid te moeten maken tussen echte en valse signalen", is de verklaring in een van de eerdere onderzoeken.