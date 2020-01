’s Werelds oudste krater ligt in West-Australië en maakte volgens onderzoekers “een einde aan de superijstijd” AW

16u46 3 Wetenschap De Yarrabubba-krater is er eentje om U tegen te zeggen. Naar schatting is hij wel 70 kilometer diep waardoor de krater een groot gebied in West-Australië beslaat. Het is ’s werelds oudste krater en hij maakte wellicht een einde aan de ijstijd. Dat schrijven onderzoekers in vakblad De Yarrabubba-krater is er eentje om U tegen te zeggen. Naar schatting is hij wel 70 kilometer diep waardoor de krater een groot gebied in West-Australië beslaat. Het is ’s werelds oudste krater en hij maakte wellicht een einde aan de ijstijd. Dat schrijven onderzoekers in vakblad Nature Communications.

De naam Yarabubba doet misschien denken aan een of andere planeet uit Star Wars, in werkelijkheid gaat het om ’s werelds oudste krater. Kenners wisten al langer dat de grandioze inslagkrater bestond, maar dat Yarrabubba wel 2,229 miljard jaar oud is, hadden ze nooit durven denken.



Nu, dankzij een nieuwe ouderdomsbepaling, is de krater plotsklaps ’s werelds oudste exemplaar. Daarmee stoot hij de Vredefort-krater in Zuid-Afrika – die ‘slechts’ 2 miljard jaar oud is – van de troon.

Einde van de superijstijd

Bovendien kan de nieuwe, oudere leeftijd van Yarrabubba betekenen dat hij een rol speelde bij het einde van de superijstijd, opperen de onderzoekers. Op het moment van de inslag was het immers ontzettend koud maar de daaropvolgende 400 miljoen jaar niet meer. De onderzoekers suggereren dat er door de inslag immense hoeveelheden ijs verdampt zijn. De waterdamp, was een broeikasgas is, zou tot een stijging van de temperatuur hebben geleid. Wil men dat bevestigd zien, dient een vervolgonderzoek op poten gezet te worden.

De leeftijd van een asteroïde bepalen

Een asteroïde die inslaat, is een van de meest gewelddadige geologische gebeurtenissen. In een oogwenk staat de aardkorst onder zodanig veel druk dat die als het ware explodeert. Grote inslagen kunnen littekens achterlaten ter grootte van een kleine stad.

Miljarden jaren later merk je echter weinig van die littekens. Alleen specialisten kunnen de vlaktes met in het midden een verdikking, herkennen. Vervolgens worden de microscopische korrels zirkoon en monaziet – het gesteente dat ontstaat bij een inslag – bestudeerd. Die bestaan uit hoge concentraties radioactief uranium en thorium waarmee men de absolute ouderdom van de gesteentes kan bepalen.