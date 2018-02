"Plannen van regering- Trump om ruimtestation ISS te privatiseren zijn onrealistisch" IVI

13 februari 2018

17u21

Volgens Jan Wörner, hoofd van de Europese Ruimtevaartorganisatie (ESA), zijn de p lannen om het internationaal ruimtestation ISS te privatiseren onrealistisch. The Washington Post had gisteren geschreven dat de Amerikaanse regering het ruimtestation wil overdragen aan private partijen. "De totale bedrijfskosten zijn daarvoor simpelweg te hoog", verklaart Wörner tegenover persbureau DPA.

De Verenigde Staten zijn met jaarlijkse bijdragen van 3 tot 4 miljard dollar de grootste geldschieter van het ruimtestation, waarvoor het land onder meer met Rusland, Japan, Canada en Europese landen samenwerkt. De regering-Trump wil de financiering van het project na 2024 stoppen. Commerciële partijen moeten dan de plaats innemen van de ruimtevaartorganisatie NASA, zo zou blijken uit een intern document.

Volgens Wörner zijn de Amerikanen altijd al voorstander geweest van een commerciëlere insteek van het ruimtestation, dat tot nu toe in dienst staat van de wetenschap. "Maar ook na 2024 moet het nog met publieke middelen worden ondersteund", zegt hij.

Kortzichtig

De chef van de ESA verwacht bovendien dat een privaat bedrijf niet in staat is de verplichtingen na te komen die de VS zijn aangegaan in overeenkomsten met andere landen. "Of het in 2024 dan echt in commerciële handen komt, dat moet ik nog maar zien. Ik geloof het niet", zegt Wörner.

Ook Amerikaanse experts reageren sceptisch op de privatiseringsplannen. Zo noemde voormalig astronaut Mark Kelly het idee kortzichtig. De Republikeinse senator Ted Cruz bestempelde het beëindigen van de financiering als "een van de domste dingen die je kunt doen", omdat de VS in het verleden al 100 miljard dollar in het project hebben geïnvesteerd.