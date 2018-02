"Dichter dan ooit bij Mars": 200 wetenschappers bereiden missie naar rode planeet voor in woestijn van Oman IVI

09 februari 2018

16u57

Bron: KameraOne 0

Elon Musk wil tegen 2024 met zijn bedrijf SpaceX de eerste mensen naar Mars sturen. En hij is niet de enige die snel op de verre planeet wil staan. In Oman bereiden wetenschappers uit verschillende landen een missie naar de rode planeet voor en ook volgens hen staan we dichter dan ooit bij het bereiken van Mars. Het Lege Kwartier in het Arabisch Schiereiland is een van de droogste gebieden op aarde, met omstandigheden die lijken op die van Mars. De komende vier weken zullen de wetenschappers er verschillende testen uitvoeren.