"De meest mysterieuze ster in het heelal" blijft onderzoekers bezighouden IVI

11u59

Bron: CNN 3 REUTERS De ster KIC 8462852, ook Tabby's Star genoemd. Wetenschap Meer dan 1.000 lichtjaren van ons verwijderd, is er een ster die astronomen al sinds de ontdekking ervan met verstomming slaat. De KIC 8462852 - ook wel 'Tabby’s Ster' genaamd - is 50% groter dan onze zon en 1.000 graden warmer. Maar de ster gedraagt zich vreemd: om onduidelijke reden en op onbepaalde tijdstippen wordt ze donker, om kort nadien weer op te lichten.

Tabby’s Ster dankt haar bijnaam aan Tabetha Boyajian, een assistent-professor van de universiteit van Louisiana. Boyajian onderzoekt de activiteit van de ster sinds 2015, samen met collega Jason Wright. Het team van Boyajian en Wright heeft gisteren een artikel gepubliceerd in het wetenschappelijke blad 'Astrophysical Journal Letters' over de laatste nieuwtjes in hun onderzoek naar de mysterieuze ster.

Tabby’s Ster is anders dan gelijkaardige sterren: ze licht op en dooft uit op vreemde en onvoorspelbare momenten. Soms is de ster voor een paar dagen of een week helemaal donker. En terwijl de ster geklasseerd staat als een F-ster (dat zijn sterren die gekenmerkt worden door hun warmte en wit-gele kleur die ze afgeven, F-sterren zouden normaal gezien hun lichtsterkte niet mogen verliezen) is de Tabby de laatste honderd jaar juist minder helder geworden.

Zicht geblokkeerd?

De meeste logische verklaring is volgens astronomen dan ook dat iets het zicht op de ster blokkeert. Sommige collega's van Boyajian denken aan andere planeten of zelfs activiteiten van aliens. Maar Boyajian legt beide ideeën naast zich neer. "Volgens de data die afkomstig zijn van satelliet Kepler, is de helderheid van de ster over de jaren heen met 22% verminderd. Als een groep planeten het zicht op de ster zou belemmeren, dan zouden dat meer dan 50 planeten moeten zijn die allemaal perfect in een lijn 'marcheren' voor de ster om zo die diepe duik in de helderheid te kunnen verklaren." Ook ufo's ziet Boyajian niet als antwoord op het vreemde gedrag van ster KIC 8462852.

Las Cumbres Observatory

De data die Kepler eerst had verzameld, waren echter niet voldoende om alle theorieën over de mysterieuze ster te weerleggen. Het team van Boyajian en Wright moest meer en langer kunnen observeren en dat liefst in het Las Cumbres Observatory in Californië. Want dat is het enige gerobotiseerde telescopennetwerk in de wereld dat continu observaties uitvoert. "Eenentwintig telescopen op acht plekken in de wereld werken samen als één instrument", aldus het observatorium.

De astronomen zijn in maart 2016 begonnen met hun observatie van de ster . Met de data van Las Cumbres krijgt het team ook voor het eerst live informatie over de ster. Dat terwijl ze voordien hun onderzoek moesten voeren door te kijken naar data van twee jaar oud.

Stof

De voorbije zes maanden hebben de astronomen een 'familie' van verschillende 'duiken' of dieptepunten in de helderheid geobserveerd. "Stof is mogelijk de reden dat de ster aan- en uitgaat", zegt Boyajian. "In het heelal is er overal stof, dus astronomen herkennen de structuur ervan. Stof verklaart het best van al de ongewone activiteiten van de ster."

"Wat er ook tussen ons en de ster staat, het is alvast niet ondoorzichtig. Wat wel het geval zou zijn moest het over planeten, of zelf ufo’s, gaan." Het is dan wel geen ufo of "alien-bouwwerk", het is alleszins erg interessant en spannend voor de wetenschappers. Het team van Boyajian en Wright blijft met veel vragen zitten. "Hoe is het stof geproduceerd? Waarom hangt het rond de ster? Is het iets waar astronomen zelfs nog niet zijn opgekomen?", vraagt Boyajian zich af. "Meer observaties over een lange periode zullen meer antwoorden bieden."