"Prehistorische jagers vonden vooral baby-mammoeten lekker"

18 april 2018

16u19

Bron: Belga 0 Wetenschap Jagers-verzamelaars uit de prehistorie, die tijdens het pleistoceen op mammoeten joegen in Europa, hadden het vooral gemunt op jonge kalfjes. Onderzoek van paleontologe Mietje Germonpré van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen in Brussel toonde eerder al aan dat in de grot van Spy kleine, pasgeboren mammoeten naar de grot werden gebracht om ze daar te slachten en te consumeren.

Ook op andere sites in Europa en het Nabije Oosten valt nu meer en meer het overtal aan jonge mammoeten in archeologische vindplaatsen op. "Het ziet er naar uit dat de prehistorische jagers vooral hun oog lieten vallen op families van vrouwtjesmammoeten en hun gezin", zegt Germonpré. "De gemakkelijkste prooien daar waren de jonge kalfjes, die samen met hun moeder, hun oma's en tantes over de koude ijstijdvlakten trokken. Die kleine groepen mammoeten, die enkel uit vrouwtjes en juveniele mannetjes bestonden, waren gemakkelijker op te sporen dan de kleinere groepen mannetjes, die zoals bij de meeste nog levende olifantachtigen, soms alleen of in kleine groepjes over de steppes zwierven."

Specifieke voedingsstoffen

Het vlees en het beendermerg van jonge dieren - een jonge mammoet kon gemakkelijk driehonderd kilogram wegen - waren volgens sommige onderzoekers smakelijker dan dat van oudere mammoeten en bevatten specifieke voedingsstoffen die de prehistorische mens nodig had. "We zien verder dat er ook delen van een mammoetenskelet gebruikt werden als bouwmateriaal", weet Germonpré. "Daarvoor werden dan weer vooral volwassen mammoetenkoeien gebruikt. Hun slagtanden waren korter en rechter dan die van de stieren."

Discussie over hun uitsterven

Omdat er steeds meer bewijzen zijn van de jacht op mammoeten, komt ook de discussie over hun uitsterven weer op gang. Het lijkt onwaarschijnlijk dat de prehistorische mens daarvoor verantwoordelijk was. Mammoeten werden al twee miljoen jaar geleden bejaagd door Homo erectus en er zijn aanwijzingen dat de populaties tijdens de laatste ijstijd nog min of meer gezond waren.

De allerlaatste bekende populaties zijn in elk geval niet door de mens uitgeroeid. Een groep mammoeten op het eiland Sint Paul in Alaska leefde door tot 5.600 jaar geleden en stierf uit doordat het meer, waaruit ze hun drinkwater haalden, door de stijging van de zeespiegel verzilte en de dieren gaandeweg vergiftigde. De mens verscheen pas op het eiland in de achttiende eeuw.

De jongst bekende groep wolharige mammoeten, op het Noord-Siberische Wrangel Eiland, stierf omstreeks 4.000 jaar geleden uit door genetische desintegratie, omdat hun populatie te klein was geworden en inteelt de enige optie voor de voortplanting. Veel van de dieren werden ziek, hun vruchtbaarheid nam een duik, of ze leden aan postnatale diabetes.