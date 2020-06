“Platte voetbal” uit Antarctica blijkt op één na grootste ei ter wereld kv

17 juni 2020

18u32

Bron: Reuters 6 Wetenschap Een kapotte voetbal. Daarop lijkt een mysterieus fossiel van 68 miljoen jaar oud dat werd aangetroffen op Seymour Island voor de kust van Antarctica. Maar nu blijkt dat het om een unieke vondst gaat: het fossiel is het op één na grootste ei dat ooit werd ontdekt en is mogelijk afkomstig van een zeereptiel uit het dinosaurustijdperk.

Het fossiele ei is 29 bij 20 centimeter groot en is daarmee net iets kleiner dan de eieren van de uitgestorven olifantsvogels die ooit op Madagascar leefden.

Wilde vogels, krokodilachtigen en verscheidene dinosauriërs legden eieren met een harde schaal, maar het Antarctische ei had een zachte, perkamentachtige schaal. “Dit nieuwe ei is het allereerste fossiele ei van Antartica en het grootste zacht ei dat ooit werd ontdekt”, zegt Lucas Legendre, paleontoloog aan de Universiteit van Texas en hoofdauteur van het onderzoek dat werd gepubliceerd in het wetenschappelijk tijdschrift Nature.



“Het ziet er een beetje uit als een platte voetbal: langgerekt, plat, met vele vouwen en plooien aan het oppervlak. Eén kant is platgedrukt, wat suggereert dat dit is waar het ei in contact kwam met de zeebodem. De eierschaal is erg dun en amper gemineraliseerd, zoals de eieren van hagedissen en slangen.”

De enige wezens die destijds op Antarctica leefden en groot genoeg waren om zo’n ei te leggen, waren zeereptielen, zoals de mosasaurus (maashagedis) en de plesiosaurus. De aanname dat deze dieren geen eieren legden, maar hun jongen levend ter wereld brachten, komt met de nieuwe vondst op losse schroeven te staan.

“We vermoeden dat deze grote reptielen dezelfde voortplantingsstrategie hadden als levendbarende hagedissen en slangen, die eieren leggen met een erg dunne schaal die onmiddellijk na het leggen uitkomen”, aldus Legendre.

Er werden geen resten van een embryo aangetroffen in het ei en het skelet van de moeder kon niet gevonden worden om te identificeren wat voor dier het ei had gelegd. Mogelijke opties zijn mosasaurussoorten tot 15 meter lang en plesiosaurussoorten tot 10 meter lang, aldus Legendre.

De mosasaurus en de plesiosaurus stierven uit met de andere dinosaurussoorten nadat een planetoïde zo’n 66 miljoen jaar geleden op de aarde insloeg.

Wetenschappers van de Universiteit van Chili en van het Chileense Natuurhistorisch Museum troffen het fossiel aan in 2011. Verbijsterd over hun vondst, noemden ze het aanvankelijk ‘The Thing’ (het ding, red.) naar de titel van een science-fictionfilm. “Toen we toekwamen in het kamp, vroegen we aan de geologen die ons vergezelden of ze ooit iets dergelijks hadden gezien”, zegt Rodrigo Otero, paleontologisch onderzoeker van de Universiteit van Chili. “Hun verbijsterde gelaatsuitdrukking sprak boekdelen.”