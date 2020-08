“Plasma kan coronapatiënten genezen”: Amerika spreekt van doorbraak, maar is er ook bewijs?

Wetenschap

De Amerikaanse geneesmiddelenautoriteit FDA heeft versneld toestemming gegeven voor het gebruik van bloedplasma voor de behandeling van coronapatiënten. President Donald Trump toeterde euforisch dat hij de heilige Graal had gevonden, maar wereldwijd lopen honderd gelijkaardige studies en ook ons land startte vier maanden geleden dergelijk onderzoek op. “Trump zegt wat we al wisten: dat het iets is dat potentieel kan werken”, zegt Geert Meyfroidt van de dienst Intensieve Zorgen van het UZ Leuven.