"Over twaalf jaar wonen er mensen op de maan" Karolien Koolhof

28 september 2018

17u32

Bron: AD.nl 3 Wetenschap Vijftig jaar na de missie van Neil Armstrong en Buzz Aldrin keert NASA vanaf volgend jaar terug naar de maan. De bedoeling is deze keer een bemande kolonie op de maan te vestigen.

Uit plannen die de NASA presenteerde aan het Amerikaanse congres, blijkt dat de ruimtevaartorganisatie vanaf volgend jaar de eerste stappen gaat zetten voor het stichten van een maankolonie door voorraden te sturen. In 2020 vliegen er verkenningsrobots richting de maan, om te zoeken naar bruikbare grondstoffen en te beginnen met de kolonie. Vervolgens gaat het nieuwe ruimtestation The Gateway de ruimte in, dat als uitvalsbasis zal dienen. Rond 2030 kunnen mensen vervolgens landen op de maan.



Door het verblijf op de maan hoopt NASA te ontdekken of het voor mensen mogelijk is ver van de aarde te overleven. Daarmee kan het de eerste stap zijn voor bemande kolonies op Mars, een lang gekoesterde wens van onder anderen Elon Musk. NASA weet al wel dat de straling op de maan zo sterk is, dat er speciale kleding nodig is om er te kunnen overleven. Om die reden komen er nieuwe ruimtepakken die beschermen tegen die straling.

Twee uur

De nieuwe missie naar de maan moet ook meer duidelijkheid brengen over de oorsprong en het functioneren van ons zonnestelsel. Armstrong en Aldrin liepen tijdens hun bezoek in 1969 slechts twee uur rond om een aantal metingen te doen en maanstenen te verzamelen. Ook de bezoeken in 1971 en 1972 waren slechts van korte duur. De nieuwe missie kan dus een pak nieuwe informatie opleveren.