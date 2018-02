“Onsterfelijkheid kan over 30 jaar realiteit zijn”: bekend futuroloog voorspelt eeuwig leven (toch voor mensen die geboren zijn na 1970) Koen Van De Sype

20 februari 2018

09u51

Bron: The Sun, Business Insider 0 Wetenschap “Als je onder de 40 bent, zal je waarschijnlijk nooit sterven. Tenzij je een vieze ziekte krijgt.” Die gewaagde uitspraak doet de bekende futuroloog dokter Ian Pearson in de Britse krant The Sun. En hij geeft meteen ook aan hóé de mens tegen 2050 het eeuwige leven kan bereiken.

Pearson is niet de eerste de beste. Hij zit al 35 jaar in het vak en kwam al honderden keren in de media met zijn voorspellingen. Die zouden 85 procent accuraat zijn over een periode van 10 tot 15 jaar in de toekomst, zo zegt hij zelf toch op zijn website. Hij is lid van de gerenommeerde World Academy of Art and Science, die de groei van kennis promoot en waartoe je alleen wordt toegelaten als je je op een bijzondere manier hebt onderscheiden in de wetenschap of kunsten. Maar ook van de British Computer Society en de vermaarde World Innovation Foundation, dat een hele reeks winnaars van de Nobelprijs in zijn rangen heeft en had.

Het onderwerp waarover hij nu een voorspelling doet, is al sinds mensenheugenis een aanlokkelijk maar onbereikbaar doel: het eeuwige leven. Dat zou nu toch binnen handbereik zijn, als we hem mogen geloven. “De technologie wordt steeds beter en velen denken dat ze het nu ook echt kunnen realiseren”, zegt hij. Ook mensen die vandaag al leven, zouden er nog van kunnen genieten. In The Sun geeft hij enkele methoden aan waarmee de mensheid zijn doel zou kunnen bereiken.

Methode 1: het vernieuwen van onze lichaamsdelen

Een van de manieren om ons leven te verlengen, zou het gebruik zijn van biotechnologie en geneesmiddelen die ons lichaam steeds maar vernieuwen en zelfs verjongen. “Niemand wil eeuwig leven als hij al 95 jaar is, maar dat kan veranderen als je je lichaam zou kunnen verjongen tot een jaar of 30”, vertelt hij. “Dat kan op verscheidene manieren: door genetische manipulatie die voorkomt dat cellen ouder worden bijvoorbeeld, of het verouderingsproces zelfs omkeert.”

Volgens Pearson zou je ook organen kunnen vervangen door nieuwe. Internationale wetenschappers onderzoeken nu al het 3D-printen van menselijke onderdelen, met printers die voorzien zijn van levende cellen. Die zouden orgaandonatie ooit overbodig kunnen maken.

Methode 2: overgaan in een androïde lichaam

Voor een tweede methode – volgens Pearson nog waarschijnlijker dan de eerste – zou de mens gebruik kunnen maken van robots om zijn leven te verlengen. “Dat kan realiteit zijn nog voor we in staat zijn om onze lichamen te verjongen”, zegt hij. “We zullen onze geest zo goed kunnen linken aan de wereld van de machines, dat we effectief ‘in de cloud’ kunnen leven. Onze geest zal van daaruit om het even welke androïde kunnen gebruiken om ook in de echte wereld te bestaan.”

Over 50 jaar zouden we volgens de man misschien androïden kunnen “huren” op om het even welke plaats ter wereld, een beetje zoals een huurauto, en er onze geest in kunnen opladen. “Als je op een avond bijvoorbeeld naar de opera wil in Sydney, kan je gewoon een androïde gebruiken.”

Maar je kan ook androïden bezitten en die kunnen eruitzien zoals je wil. “Je zal je geslacht kunnen kiezen en je leeftijd, misschien dat er in 2050 zelfs nog andere geslachten bestaan.” (lees hieronder verder)

Dat betekent dus ook dat als je lichaam ziek wordt of sterft, je nog altijd je digitale geest kan gebruiken – die opgeslagen is op een computer – om verder te leven in een hyperrealistisch robotlichaam. “Denk aan de nieuwe generatie seksrobots, die steeds levensechter wordt”, klinkt het. “Over 30 jaar zouden die er nog veel realistischer kunnen uitzien.”

De sterke link tussen brein en machine zouden we tegen 2045 – 2050 al moeten kunnen realiseren, volgens Pearson. Aanvankelijk zal dat heel duur zijn en alleen voor de rijken, “maar de prijs zal snel dalen”. Mensen met een gemiddeld inkomen zullen dus iets langer moeten wachten. “Tegen 2060 moet het tot de mogelijkheden behoren van iedereen in de westerse wereld en tegen 2070 moeten ook de ontwikkelingslanden elektronische onsterfelijkheid kunnen bereiken”, zegt hij.

Hij maakt zelf wel een kanttekening. “Misschien moeten we het aantal lichamen per persoon wel beperken. Als je brein online is, houdt niets het tegen om zich miljoenen keren te repliceren in robots. Ook om de impact op de omgeving te beperken. Mocht iedereen in het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld 10 lichamen hebben, zouden we plots een populatie hebben van 600 miljoen.”

Methode 3: leven in een virtuele wereld

Volgens Pearson kunnen we zelfs nog een stap verder gaan: als onze geest online bestaat, hebben we misschien zelfs niet eens meer robots nodig. “We zouden gewoon in een computersimulatie kunnen leven en gelukkig zijn”, zegt hij. “Online, in een virtuele wereld. En daarin is alles wat je wil mogelijk.”

Voor wie deze pistes aantrekkelijk lijkt: er is wel een voorwaarde. Je moet nog leven als deze technologieën beschikbaar worden. “Als je rekent dat ze voor het gemiddelde inkomen bereikbaar zullen zijn in 2060, zal het alleen een optie zijn voor mensen die in de jaren 70 of later geboren zijn. Onsterfelijkheid kan over 30 jaar realiteit zijn, maar alleen wie nu onder de 40 bent zal dus een reële kans hebben om die te bereiken”, klinkt het. (lees hieronder verder)

Op zijn blog argumenteert de wetenschapper ook dat het niet alleen een drang naar eeuwig leven is die ons naar deze technologieën kan drijven. Het zou wel eens bittere noodzaak kunnen worden. De reden? De opkomst van de artificiële intelligentie (AI). Volgens Pearson zijn we in 2005 een ‘point of no return’ voorbijgegaan op dat vlak. Niets kan de opgang van AI volgens hem nog stoppen.

“De eerste machines die zich gedroegen op manieren die de mens niet meer volledig begreep, dateren al van de jaren 90”, schrijft hij. “Tegen 2050 kunnen we tegenover haast niet meer te stoppen machines staan met artificiële intelligentie. Die zullen zichzelf steeds beter maken en zelfs een bewustzijn met emoties ontwikkelen. De mens zal zich moeten beschermen of hij kan compleet uitgeroeid worden.”