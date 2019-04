‘Oermolecule’ die na afkoelen van oerknal ontstond voor het eerst gedetecteerd LH

17 april 2019

23u31

Bron: The Guardian 1 Wetenschap Het is astronomen voor het eerst gelukt om de ‘oermolecule’ heliumhydride op te sporen in het heelal. Ruim 13 miljard jaar geleden was dit de allereerste chemische verbinding die zich in het afkoelende heelal vormde. De onderzoekers deden de ontdekking met behulp van een Boeing 747 met een gesofisticeerde telescoop aan boord.

De Stratospheric Observatory for Infrared Astronomy (SOFIA) wordt wel eens de Amerikaans-Duitse ‘vliegende sterrenwacht’ genoemd. Eigenlijk is het een aanpaste Boeing 747SP uitgerust met een forse telescoop van liefst 17 ton. Het vliegtuig wordt ingezet op een hoogte van bijna 14 kilometer, ongeveer 3 kilometer hoger dan de meeste commerciële vluchten. Sofia zal daardoor ook de grootste beperking oplossen van telescopen die op de begane grond geïnstalleerd zijn: op die hoogte kan waterdamp infraroodstralen uit de ruimte niet langer tegenhouden en zijn de beelden veel scherper.

Het onderzoeksteam onder leiding Rolf Güsten van het Max-Planck-Institut für Radioastronomie in Bonn gebruikte de SOFIA om de 3.000 lichtjaar verre planetaire nevel ‘NGC 7027' te onderzoeken. Al een tijdje vermoedde men dat deze planetaire nevel een goede plek zou kunnen zijn om naar heliumhydride te speuren.

“Ontstaan van de chemie”

Hoewel de ontdekte chemische verbinding werd gevormd door een ander proces dan dat in het allervroegste universum, ondersteunt zijn aanwezigheid de theorieën over het “ontstaan van de chemie” volgens het team van Güsten. “Daarmee is een decennialange zoektocht afgelopen met een happy end”, aldus de onderzoekers nog.

De eerste keer dat de combinatie van helium en geioniseerd waterstof kon ontstaan was ongeveer 380.000 jaar na de oerknal, toen de temperatuur in het heelal onder 3.700 graden dook. Dat was het moment waarop de eerste neutrale atomen ontstonden: eerst helium, later pas waterstof. De resultaten werden gepubliceerd in het wetenschappelijke vakblad Nature.

