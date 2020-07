“Niet door de mens gemaakt”: ufo-team van Pentagon gaat onverklaarbare waarnemingen naar buiten brengen Sven Van Malderen

27 juli 2020

11u16

Piloten van de Amerikaanse luchtmacht registreren soms 'vliegende objecten' waarvan de oorsprong onbekend is. Het Pentagon liet uitschijnen dat die mysterieuze confrontaties niet meer onder de loep genomen werden, maar uit een overheidsrapport blijkt nu dat er nog wel degelijk geld gepompt wordt in het onderzoeksprogramma.



Piloten van de Amerikaanse luchtmacht registreren soms ‘vliegende objecten’ waarvan de oorsprong onbekend is. Het Pentagon liet uitschijnen dat die mysterieuze confrontaties niet meer onder de loep genomen werden, maar uit een overheidsrapport blijkt nu dat er nog wel degelijk geld gepompt wordt in het onderzoeksprogramma.

Het voornaamste doel: achterhalen of vijandige landen geen gebruik maken van geavanceerde spitstechnologie om de Verenigde Staten te bedreigen. De Republikeinse senator Marco Rubio maakte zich deze maand nog zorgen over een onbekend toestel dat over een Amerikaanse legerbasis vloog. “Is China of Rusland met iets nieuws op de proppen gekomen? Of bestaat er een eerder saaie verklaring voor? We moeten daar een antwoord op vinden.”

“Open en duidelijke communicatie”

Luis Elizondo stond tien jaar lang aan het hoofd van het onderzoeksproject rond ufo’s. Hij bevestigt dat er voortaan niet meer in het geheim hoeft gewerkt te worden. “Er zal open en duidelijk gecommuniceerd worden”, klinkt het. Met al zijn expertise is hij er trouwens van overtuigd dat “we niet alleen zijn in het heelal”.

Harry Reid, een ex-senator uit Nevada die het financiële plaatje rond het ufo-programma regelde, is dezelfde mening toegedaan. “Ik geloof stellig dat objecten van onbekende origine al op aarde neergestort zijn. De regering heeft zulke toestellen in haar bezit, dan kan er maar beter onderzoek naar gebeuren. Het is van groot belang dat zulke resultaten gedeeld worden met het grote publiek.”

Drie maanden geleden gaf het Pentagon zelf al drie video’s vrij waarbij Amerikaanse piloten tijdens trainingsvluchten in contact kwamen met ‘ongeïdentificeerde vliegende objecten’. Ze bewegen zo flitsend door de lucht dat de infraroodcamera’s ze maar heel kort konden oppikken.



“Kijk naar dat ding”

Het commentaar van de piloten spreekt tot de verbeelding. “My god. Het gaat tegen de wind. Een westenwind van 120 knopen. Kijk naar dat ding! Het is aan het draaien!”, zegt een stem. In de andere video juicht een piloot. “Yes, ik heb het. Kijk hoe het vliegt! Wow.”

David Fravor maakte de beelden van de derde video (zonder geluid) in 2004. Drie jaar geleden verklaarde de intussen gepensioneerde marinepiloot dat het object “bewoog op manieren die hij niet kon uitleggen”.

“Toen ik het naderde, schoot het razendsnel weg naar het zuiden. En het verdween in minder dan twee seconden”, zei hij aan CNN. “Het gebeurde extreem abrupt, als een pingpongbal die van de muur afketst. Alsof het iets raakte en in de andere richting werd gekatapulteerd.”

Astrofyiscus Eric W. Davis werkte sinds 2007 als consultant voor het ufo-programma. Ook hij gelooft in het buitenaardse. “In sommige gevallen zijn we er niet in geslaagd om de origine van het materiaal te achterhalen. We konden niet anders dan besluiten dat die objecten niet door de mens gemaakt waren.”