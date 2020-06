“Meer dan 30 vormen intelligent leven in de Melkweg” YV

16 juni 2020

10u36

Bron: NYPost, CNET 5 Wetenschap In een nieuw onderzoek concluderen wetenschappers van de Britse universiteit van Nottingham dat er maar liefst 36 andere planeten in ons galactisch stelsel geschikt zijn voor de ontwikkeling van intelligent leven. Al zal het nog even duren voor we bezoek krijgen van buitenaardse wezens, want de dichtstbijzijnde planeet is 7.000 lichtjaar van ons verwijderd.

Hoofdonderzoeker en professor astrofysica Christopher Conselice licht toe: “Er zouden een tiental vormen van beschaving actief zijn in het Melkwegstelsel.” Dat is alleen in de veronderstelling dat het op planeten zoals de Aarde ongeveer vijf miljard jaar duurt voordat we van intelligent leven kunnen spreken.

Vergelijking van Drake

Voor de studie gingen de onderzoekers terug naar de vergelijking van Drake: een wiskundige formule uitgevonden door Frank Drake in 1962. De formule onderzoekt hoeveel planeten in ons melkwegstelsel geschikt zijn voor een kans op intelligent leven. Daarvoor kijkt de rekensom naar hoeveel zonnen er zijn, hoeveel planeten rond andere sterren draaien en hoelang het duurt voordat leven evolueert en zo intelligent genoeg wordt voor ons om het waar te nemen.

In die formule ontbraken tot nu toe nog een aantal belangrijke waarden, waardoor de rekensom nooit opgelost kon worden. De nieuwe data die de onderzoekers gebruikten, zou nu dus een geloofwaardiger resultaat moeten opbrengen.

Kans op contact blijft klein

Maar de kans dat we ooit in contact zullen komen met buitenaarde leven blijft enorm klein. De dichtstbijzijnde planeet ligt 7.000 lichtjaar van ons weg. Ter vergelijking: de maan ligt ongeveer 1,3 lichtseconden weg, mars ongeveer 22 lichtminuten. Om 7.000 lichtjaar af te leggen zouden we met de snelheid van de maanlandingsmissie Apollo 11 meer dan 180 miljoen jaar onderweg zijn.

Bovendien schijnt het onderzoek niet alleen licht op andere beschavingen, maar leert het ons ook bij over het leven op onze planeet. “Als intelligent leven vaker voorkomt in het heelal, betekent het dat wij ook nog lang zullen meegaan. Maar als er geen andere beschavingen zijn, is dat ook slecht nieuws voor ons bestaan. Door het zoeken naar buitenaards leven ontdekken we ook dus onze toekomst en ons eigen lot”, aldus Conselice.