“Kleine aapjes”: peuters delen 95 procent van gebaren met chimpansees kv

11 september 2018

22u18

Peuters tussen een en twee jaar oud gebruiken veel gebaren die ook door mensapen gehanteerd worden. Dat blijkt uit een nieuwe studie van de Schotse St. Andrewsuniversiteit in samenwerking met collega's van de universiteiten van Neuchatel, Göttingen en Hamburg. Hun bevindingen werden gepubliceerd in het vakblad 'Animal Cognition'.

De wetenschappers bestudeerden de gebaren van jonge kinderen en deden dezelfde studie bij chimpansees. Ze observeerden de primaten in hun natuurlijke leefomgeving: het Budongowoud in Oeganda. De kinderen werden geobserveerd in kinderdagverblijven en hun thuisomgeving.

Geërfde gebaren

“Wilde chimpansees, gorilla’s, bonobo’s en orang-oetans gebruiken allemaal gebaren om hun verzoeken te communiceren, maar tot nu toe ontbrak het nog aan één mensaap in het plaatje – wijzelf”, zegt hoofdauteur Catherine Hobaiter, van het departement voor psychologie en neurowetenschappen aan St. Andrews. “We gebruikten precies dezelfde methode om jonge chimpansees en kinderen te bestuderen. Dat houdt steek – kinderen zijn gewoon kleine aapjes.”

Het onderzoek wees uit dat peuters tot 52 verschillende gebaren gebruiken om te communiceren, zoals schudden met het hoofd, stampen, porren, zichzelf slaan en met voorwerpen gooien. 50 van deze bewegingen delen ze met mensapen, zo blijkt nu.

“We dachten dat we misschien enkele van deze gebaren zouden terugzien – zoals het uitsteken van de handpalm om iets te vragen of je hand in de lucht steken, maar we waren verbaasd om te zien hoeveel van deze ‘mensaapgebaren’ gebruikt werden door de kinderen", aldus Hobaiter.

De onderzoekers stelden vast dat de peuters en jonge apen deze gebaren gebruiken op een gelijkaardige manier: ze combineren ze om verschillende dingen te vragen.

Daarnaast werden er ook enkele verschillen vastgesteld: jonge kinderen wijzen veel vaker dan jonge mensapen en zwaaien om hallo of vaarwel te zeggen is blijkbaar iets dat enkel de mens doet.

De mensheid is op vlak van communicatie enorm geëvolueerd, maar er wordt nog steeds gebruik gemaakt van gebaren die we van onze verre voorouders hebben geërfd, concludeert de studie.

Mensapenwoordenboek

Het onderzoek volgt op een andere recente studie die vaststelde dat mensapen meer dan 80 verschillende gebaren gebruiken. Op basis daarvan werd een "mensapenwoordenboek” samengesteld.