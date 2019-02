“Jumbojets en stamceltherapie werden duizenden jaren geleden al uitgevonden” volgens Indiase pseudowetenschap AW

Bron: Science Advances 0 Wetenschap Het stamcelonderzoek, in-vitrofertilisatie (ivf) en jumbojets zijn volgens Indiase wetenschappers helemaal geen recente ontwikkelingen of uitvindingen. De hindoes zouden duizenden jaren geleden reeds op de hoogte zijn geweest van de recente wetenschappelijke ontwikkelingen.

Tijdens het jaarlijkse Indiase Wetenschapscongres in de deelstaat Punjab, werd er niet gesproken over recente ontwikkelingen in de ruimtevaart of innovatieve technologieën. In plaats daarvan ging het over een vrouw die duizenden jaren geleden honderd kinderen baarde: het bewijs dat de oude Indiase hindoes de hedendaagse voortplantingstechnologieën al onder de knie hadden.



“India was duizenden jaren geleden al bezig met het stamcelonderzoek”, zei Nageshwar Rao, vicerector van de Andhra University in Visakhapatnam, tijdens het congres. Maar omdat stamcelonderzoek en –therapie nog in kinderschoenen staan, is het niet meteen geloofwaardig dat Indiase wetenschappers duizenden jaren geleden al over zulke innovatieve technieken beschikten.

Toch waren de oude Indiërs volgens de vicerector Rao zelfs nog straffer dan dat. Zo beschikten de Indiërs zo’n duizend jaar geleden al over jumbojets en raketten. Verder nog zouden Einstein en Newton de wetten van de zwaartekracht nooit goed begrepen hebben, maar de Indiërs wel.

Pseudowetenschap

Dergelijke claims zijn een voorbeeld van de religieus geïnspireerde pseudowetenschap, diep geworteld in het hedendaagse hindoenationalisme in India. Sinds het aantreden van minister-president Narendra Modi in 2014 lijkt het zelfs alsof die pseudowetenschap zegeviert.

En terwijl sommige wetenschappers de (lachwekkende) statements spottend navertellen , waarschuwen anderen dat ze een bedreiging vormen voor de wetenschap, het onderwijs en de algemene ontwikkeling in India.

Die bekommernissen lijken terecht, want vorig jaar nog verklaarde de Indiase minister van Hoger Onderwijs Satyapal Singh dat de evolutietheorie van Charles Darwin niet klopt en uit het curriculum van de middelbare scholen geschrapt moet worden.