"Ingrediënt in cannabis kan psychose tegengaan" Sven Van Malderen

17u54

Bron: The Conversation/Reuters 0 Thinkstock Wetenschap Een ingrediënt in cannabis heeft de potentie om psychoses tegen te gaan. Dat blijkt uit nieuw onderzoek bij 88 proefpersonen. Het gaat om de stof cannabidiol, ook wel bekend via de afkorting CBD. De resultaten staan te lezen in het wetenschappelijke tijdschrift 'American Journal of Psychiatry'.

De psychotische stoornis treft twee tot drie procent van de bevolking. Het gaat dan onder meer om symptomen zoals paranoia en hallucinaties, maar ook om bepaalde motivatie- en cognitieve problemen.

Patiënten worden behandeld met antipsychotica, maar die helpen in de meeste gevallen slechts gedeeltelijk. Bij een derde werkt die aanpak zelfs helemaal niet.

THC

Het belangrijkste psychoactieve bestanddeel in cannabis is THC: daarvan is al aangetoond dat bij veelvuldig gebruik het risico op psychotische aandoeningen vergroot wordt. Een tweede ingrediënt -CBD- zou echter het tegenovergestelde effect hebben.

Wetenschappers aan het Londense Institute of Psychiatry, Psychology & Neuroscience hebben daarom nu een onderzoek uitgevoerd. Ze lieten 88 patiënten met een psychose gedurende zes weken een speciaal middel nemen: ofwel ging het om CBD, ofwel om een placebo.

"Opmerkelijke vooruitgang"

"Diegenen die het echte medicijn namen, toonden een opmerkelijke vooruitgang", aldus onderzoeksleider Philip McGuire. "Ze kregen veel minder af te rekenen met hun typische symptomen en er waren weinig bijwerkingen. Het is voorlopig nog niet duidelijk hoe CBD precies werkt, maar deze ontdekking zou wel eens tot een nieuwe behandeling kunnen leiden." Extra testen moeten duidelijk maken of er nu werkelijk een efficiënt middel tegen psychoses op de markt kan komen.