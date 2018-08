"Homo erectus stierf uit omdat hij lui en conservatief was" lva

13 augustus 2018

00u53

Bron: Spiegel 2 Wetenschap De homo erectus staat bekend als de eerste mensensoort die net als wij volledig rechtop liep, ging jagen en vuur gebruikte. Desondanks stierf hij naar schatting 500.000 jaar geleden uit. Archeologen vermoeden dat het kwam omdat hij de weg van de minste weerstand koos en weinig initiatief toonde.

Het einde van deze rechtopstaande mensensoort is des te verrassend wanneer je bedenkt dat ze ook stenen werktuigen hadden. Daar wringt echter het schoentje. Archeologen hebben op basis van uitgravingen in het centrum van Saoedi-Arabië, een van de plaatsen waar de vroege mensensoort leefde, vastgesteld dat de werktuigen niet van de beste kwaliteit waren en vooral van minderwaardig gesteente waren gemaakt.

"Het lijkt erop dat ze niet echt hun best deden", zegt een van de onderzoekers, Ceri Shipton van de Australische Nationale Universiteit (ANU). In de buurt van waar de overblijfselen werden gevonden bevond zich namelijk een rots op een heuvel waaruit ze het perfecte materiaal hadden kunnen beitelen. Ze hadden er perfect hoogwaardige werktuigen van kunnen maken. "In plaats van dat eindje bergop te lopen hebben ze gewoon genomen wat vanzelf naar beneden rolde", zegt Shipton. Op de heuvel waar de rots uitstak is er geen enkel spoor van de vroege mens.

In tegenstelling tot de Neanderthaler en vroege vertegenwoordigers van de homo sapiens die veel moeite deden om aan kwalitatief gesteente te raken, moet de homo erectus hebben gedacht: "Waarom moeite doen als we toch al iets hebben?"

Conservatief

De archeologen zijn niet mild voor de soort in hun conclusies. Naast lui worden ze ook conservatief genoemd. Het team stelde vast dat de homo erectus amper in staat was zich aan veranderende leefomstandigheden aan te passen. Sedimentstalen tonen dat de vroege mensensoort hun werktuigen en rustplaatsen niet wisselden, ook niet wanneer hun omgeving drastisch veranderde. "Er was überhaupt geen vooruitgang", zegt Shipton.

Onzeker blijft wel of de homo erectus daadwerkelijk te lui was om zijn gewoonten aan te passen of dat gewoon niet kon: het hersenvolume van de homo erectus is beduidend kleiner dan dat van de moderne mens.

Of het nu luiheid is of onwetendheid: de veranderende leefomstandigheden betekenden het einde van de homo erectus.

Homo erectus

De eerste fossielen van de homo erectus werden in 1991 ontdekt in Georgië en stammen van bijna twee miljoen jaar geleden. De homo erectus geldt als de eerste hominide die kenmerken van de moderne mens heeft. De exacte stamboom blijft omstreden. Sommige experten maken een onderscheid tussen een Aziatische homo erectus en een Afrikaans-Europese homo ergaster. Vermoedelijk zijn de twee soorten toch een en dezelfde. Ook bestaat er onduidelijkheid over wanneer de laatste vertegenwoordiger van de homo erectus uitstierf: de schattingen gaan van 50.000 jaar geleden tot 550.0000 jaar geleden.