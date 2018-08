“Heelal telt honderden waterwerelden waar buitenaards leven kan bestaan” kv

18 augustus 2018

02u52

In het heelal bevinden zich talloze "waterwerelden" die volledig bedekt zijn met gigantische oceanen en mogelijk ook buitenaards leven herbergen, zo beweren astronomen. Uit nieuw onderzoek blijkt immers dat honderden planeten mogelijk bestaan uit de basisstoffen die essentieel zijn voor het ontstaan van leven.

Water is vermoedelijk een hoofdbestanddeel van exoplaneten – planeten buiten ons zonnestelsel – die twee tot vier keer groter zijn dan de aarde, zegt een groep van internationale wetenschappers. Hun bevindingen werden deze week voorgesteld tijdens de Goldschmidt Conference, een chemieconferentie in Boston.

Tot nu toe hebben wetenschappers ongeveer 4000 exoplaneten ontdekt. Volgens wetenschappers van Harvard zijn 35 procent van hen, in totaal zo’n 1400 planeten, mogelijk waterwerelden. Uit een nieuwe evaluatie van data van de Keplertelescoop, die het heelal afspeurt naar exoplaneten, en de ESA-ruimtelescoop Gaia, blijkt immers dat veel planeten tot 50 procent water kunnen bevatten. Dat is veel meer dan de aarde, waarvan water slechts 0,02 procent van het totale gewicht bedraagt.

Water is in feite een van de meest voorkomende stoffen in ons heelal. Dr. Li Zeng, universiteit van Harvard

Verrassing

“Het was een enorme verrassing om te beseffen dat er zoveel waterwerelden zijn”, zegt hoofdonderzoeker dr. Li Zeng van de universiteit van Harvard. "Het is water, maar niet zoals we het hier gewoonlijk aantreffen op aarde. Hun oppervlaktetemperatuur bedraagt naar schatting 200 tot 500 graden Celsius", zegt hij over de exoplaneten in kwestie. "Hun oppervlak is mogelijk gehuld in een atmosfeer die voornamelijk uit waterdamp bestaat, met een vloeibare waterlaag eronder. Dieper zal men dan naar verwachting ontdekken dat water is getransformeerd tot erg compact ijs vooraleer men de harde rotskern bereikt.”

Waar en wanneer de omstandigheden juist zijn, zal leven ontstaan en zich ontwikkelen. Dr. Li Zeng, universiteit van Harvard

(Intelligent) leven?

“Men moet beseffen dat, hoewel water hier op aarde en andere planeten in ons zonnestelsel kostbaar en zeldzamer lijkt, het in feite een van de meest voorkomende stoffen in ons heelal is”, stelt Li Zeng.

“Leven kan een universeel fenomeen zijn”, beweert de wetenschapper. “Waar en wanneer de omstandigheden juist zijn, zal leven ontstaan en zich ontwikkelen. Het is een natuurlijk gevolg van energie en de informatiestroom in ons universum. Het leven kan zich ontwikkelen in bepaalde lagen nabij de oppervlakte van deze waterwereld, wanneer de druk, de temperatuur en de chemische omstandigheden juist zijn.”

De mogelijkheid bestaat dat ook intelligent leven zich zal ontwikkelen in een waterwereld. “De details kunnen verschillen van de ene planeet tot de andere, net zoals het leven op verschillende continenten op aarde wat van elkaar verschilt”, aldus Li Zeng.