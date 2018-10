“Er is geen God”: Stephen Hawking stuit gelovigen nog een laatste keer voor de borst in zijn nieuw boek AW

18 oktober 2018

13u25 0 Wetenschap Zelfs na zijn dood weet de grote Stephen Hawking nog een laatste boek te publiceren. In zijn boek ‘De antwoorden op de grote vragen’ bespreekt de natuurkundige onder andere zogenaamde ‘supermensen’ maar ook de vraag of een God kan bestaan.

Al zat Stephen Hawking in een rolstoel, hij wist via zijn geest de eindeloze kosmos te verkennen en was als wetenschapper vooral geïnteresseerd in de schepping. Hij stelde zichzelf continu vragen als: “Waar komen we vandaan? Wat is ons doel? Zijn we alleen?” Op die vragen antwoordde hij keer op keer als wetenschapper, tot grote ergernis van religieuze critici. Ook nu schrijft hij in zijn boek dat het geloof in een “goddelijke schepper” een onrealistische denkpiste is.



“Als je dat wil, kan je zeggen dat God de kwantumwetten creëerde die de oerknal mogelijk maakten”, stelt Hawking in zijn boek. “Maar de wetenschap heeft een meer dwingende verklaring voor de schepping.” En dat schrijft hij niet om gelovigen te beledigen. “Maar als je accepteert dat er zoiets bestaat als natuurwetten, kan het niet lang duren voordat je jezelf afvraagt welke rol ‘God’ speelt”, vervolgt hij.

Big Bang

Hawking verkondigde –zolang hij leefde- luidkeels het idee dat het universum ontstond door een grote knal, de oerknal. Die kosmologische theorie veronderstelt dat het heelal ontstond door een heet punt met een bijna oneindig grote dichtheid of singulariteit. Met de oerknal zouden ook de ruimte en tijd zijn ontstaan. “Omdat het universum ontstond als een singulariteit, kon de tijd zelf ook niet bestaan hebben voor de oerknal”, aldus Hawking in zijn boek. “Dan is het onmogelijk dat er een maker bestond, er was geen tijd waarin die maker kon bestaan.”



Zijn wetenschappelijke en puur theoretische argumenten zullen weinig gelovigen van zijn gelijk overtuigen. Maar dat was ook helemaal niet zijn bedoeling, schrijft de wetenschapper nog. Bovendien wil hij niemand beledigen.

Aliens en tijdreizen

Al geloofde Hawking niet in God of een schepper, de man omschrijft in zijn boek wel het bestaan van aliens en de mogelijkheid tot tijdreizen. Zo organiseerde hij ooit een feestje waarop enkel tijdreizigers werden uitgenodigd. Hij stuurde de uitnodigingen pas na het feest op zodat hij zeker was dat enkel tijdreizigers de locatie en het tijdstip wisten te vinden. Helaas kwam niemand opdagen.