"Doodsreutel kondigt heengaan binnen de 23 uur aan" jv

14 april 2018

15u00

Bron: Medical News Today 2 Wetenschap Als je de doodsreutel hoort, betekent dat meestal dat de persoon in kwestie nog maximum 23 uur te leven heeft. Dat legt dokter Daniel Murrell van de University of Alabama in de VS uit.

Het is een akelig geluid en dito onderwerp. Maar één ding staat voor ons allemaal meteen van bij de geboorte vast: we zúllen sterven. Of zoals ze in het Engels met een boutade zeggen: "Er zijn maar twee zekerheden in het leven: de dood en de belastingen.

De doodsreutel is het fenomeen waarbij je niet meer kan slikken, hoesten of speeksel en slijm achteraan de keel afvoeren. Het maakt deel uit van de gewijzigde ademhaling van iemand die op sterven ligt. Het beangstigende geluid ervan verschilt van individu tot individu. Van een krakend gerochel over luid gesnurk tot zacht gekreun. Maar pijn doet het niet, verzekeren artsen ons. "Het is wel een teken dat de dood erg nabij is", zegt Daniel Murrell. "Gemiddeld leeft iemand nog zo'n 23 uur nadat het reutelen begonnen is".

Niet tegen te houden

Er zijn nog andere signalen die de dood kunnen aankondigen, zoals verwardheid, frequent geeuwen, slaperigheid, incontinentie, een veranderde geur, agitatie, donkere blauwe plekken, huidvlekken en het bewustzijn verliezen om daarna weer bij te komen.

Verplegers leggen de reutelende stervende vaak op de zij, meer voor de geliefden rond het sterfbed dan voor de persoon zelf. Net als andere zorgen zal dit de reutel niet wegnemen of tegenhouden. Het verplegend personeel zal daarom in de eerste plaats aan iedereen het onaangename geluid medisch verklaren, om de laatste natuurlijke stervensfase voor de aanwezigen in de mate van het mogelijke comfortabeler te laten verlopen.