“Dit is het einde”: 80 jaar geleden veroorzaakte hoorspel over aliens massahysterie, zou E.T. vandaag ook paniek zaaien? AW

30 oktober 2018

18u08

Bron: Live Science 0 Wetenschap Exact tachtig jaar geleden deed Orson Welles radioluisteraars geloven dat marsmannetjes op aarde landden. Tal van angstige luisteraars geloofden in het hoorspel en dachten dat het einde nabij was. Achteraf bleek de radio-uitzending deel uit te maken van fictiereeks “The War of the Worlds” waarbij wekelijks zulke uitzendingen werden gedraaid. Zou er vandaag de dag paniek uitbreken?

Op 30 oktober 1938 onderbrak een acteur de radio-uitzending met enkele verontrustende nieuwsberichten. Hij sprak met een dringende toon over “drie explosies” en “lichtflitsen” die afkomstig zouden zijn van marsmannetjes en hun ruimtevaartuig. De acteur voerde ook enkele getuigen op –althans dat leek zo want in feite waren het ook gewoon acteurs- die het drama dat zich afspeelde, omschreven. Daarbij werden termen zoals “UFO’s” en “vreemde wezentjes” in de mond genomen. Een hittestraal zou daarbij al tientallen mensen gedood hebben. Paniek.



Hoewel het programma doorspekt was met theatrale elementen, geloofden veel mensen dat het allemaal echt was. Krantenkoppen verschenen daags nadien en kopten: “Duizenden luisteraars renden weg van hun huizen in New Jersey en New York, velen met handdoeken over het gezicht als bescherming tegen de giftige gassen”. Latere studies suggereren evenwel dat de paniek veel minder groot was dan de nieuwsberichten destijds deden vermoeden.

Minst waarschijnlijke scenario

Ruimtewetenschappers geloofden toen overigens ook al niet in een mogelijke invasie van marsmannetjes. Ze waren zich er van bewust dat de planeet niet in staat is om een beschaving van intelligente buitenaardse wezens te herbergen. “Tegen het einde van de jaren ’30 wisten we dat er weinig zuurstof was. Bovendien vonden we geen vloeibaar water”, aldus Seth Shostak, senior astronoom aan het SETI-instituut (search for extraterrestrial intelligence).



Sterker nog, de gewelddadige aflevering die Welles beschrijft en liet opvoeren tijdens de radio-uitzending, is verreweg het minst waarschijnlijke scenario voor een eerste ontmoeting tussen buitenaards leven en de mens. De wezentjes zouden immers niet alleen bestaan, maar ook op de hoogte zijn van de mens én in het bezit van technisch geavanceerde wapens.

Buitenaardse wezens afluisteren

SETI scant dagelijks het luchtruim op radiosignalen die geproduceerd worden door vormen van intelligent leven. En hoewel er waarschijnlijk veel minder intelligent leven in het universum is dan microbieel leven, zouden intelligente buitenaardse wezens hun aanwezigheid mogelijk over veel grotere afstanden kunnen uitzenden.



“Microben kunnen zuurstof in de atmosfeer maken, maar intelligent leven kan gigantische lasers of radiozenders maken, dus je kan ze, als ze bestaan, misschien wel vanop grotere afstand horen,” aldus Shostak. En natuurlijk vereist het vinden van buitenaardse signalen het eigenlijke bestaan van zo’n buitenaards leven, maar volgens Shostak is het slechts een kwestie van tijd.

Massahysterie of fascinatie?

Een soortgelijke aankondiging –als toepasselijk mopje voor Halloween- over ongewenst bezoek van buitenaards leven zou volgens Michael Wall, auteur van “Out There” (een wetenschappelijke gids over buitenaards leven), vandaag de dag eerder fascinatie dan angst opwekken. “Met al het nieuws over exoplaneten zijn mensen er klaar voor”, zegt hij.



Een eerste ontmoeting met E.T. zou dus een stuk minder beangstigend zijn dan de aliens die “War of The Worlds” aankondigde. Na de uitzending beweerde Orson Welles dat hij geen idee had dat zijn wezens met tentakels en vuurwapens zo serieus genomen zouden worden. Hij verontschuldigde zich: “Het was een schokkende ervaring om te beseffen dat ik zo’n wijdverspreide terreur had veroorzaakt.”