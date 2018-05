“Deze zes doodgewone dingen die we constant gebruiken, zullen in de komende tien jaar verdwijnen” avh

Technologische ontwikkelingen gaan zo snel dat we dingen die we nu nog bijna dagelijks gebruiken, in de nabije toekomst niet meer nodig zullen hebben. Volgens futurist en trendwatcher Michael McQueen zullen we in het volgende decennium afscheid nemen van kredietkaarten, tankstations en zelfs taallessen.

Michael McQueen is een Australische trendwatcher en schrijver die in zijn laatste boek ‘How to Prepare Now for What’s Next’ onthult welke producten en diensten met uitsterven bedreigd zijn. “Over tien jaar zal de wereld er helemaal anders uitzien”, vertelt hij aan news.com.au. “47 procent van de huidige jobs zullen verdwijnen door technologie en automatisatie.”

Volgens McQueen zullen deze zes doodgewone dingen in de komende tien jaar verdwijnen:

iTunes

iTunes, de ooit zo populaire downloaddienst van Apple, zal tegen begin volgend jaar al verdwenen zijn, zegt McQueen. Hoewel Apple ontkent dat iTunes verdwijnt, worden de geruchten over een stopzetting alsmaar luider.

Parkings

“Zelfrijdende auto’s zullen ons leven veranderen”, zegt McQueen. Volgens Elon Musk zullen zelfrijdende auto’s tegen 2020 hun intrede maken bij het grote publiek. Tegen 2025 worden ze alledaags en tegen 2030 zijn ze niet meer uit het straatbeeld weg te denken.

Samen met de gewone auto verdwijnen volgens McQueen ook de autoverzekering en parkings. “Parkeren is een nachtmerrie. Het is veel logischer dat je auto je gewoon afzet en terugrijdt of je zelfs geld oplevert als Uber-auto.”

“Binnen 30 jaar is een auto bezitten hetzelfde als vandaag een paard bezitten.”

Kredietkaarten

Technologieën zoals Apple Pay hebben er al voor gezorgd dat mensen minder met kredietkaarten betalen. Die trend zal zich volgens McQueen alleen maar verderzetten en zelfs smartphones zijn binnenkort niet meer nodig om te betalen. “Biometrische technologieën zullen onze stemmen, vingerafdrukken en irissen herkennen wanneer we een winkel binnenwandelen.” Betalen gaat dus alsmaar meer automatisch gebeuren.

Callcenters

Tegen 2020 zullen chatbots de interactie met klanten voor 85 procent hebben overgenomen. “Technologie is veel goedkoper en efficiënter dan personeel”, zegt McQueen.

Taallessen

Een vreemde taal leren wordt binnenkort volledig overbodig, zegt McQueen. Toeristen, zakenmensen en al wie het nodig heeft, zullen via een oortje vertalingen ingefluisterd krijgen.

Tankstations

De markt van elektrische wagens ontploft, dus binnenkort wordt de vraag naar benzine bijna onbestaande. Dus ook tankstations zullen snel uit het straatbeeld verdwijnen, zegt McQueen.