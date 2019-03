“Death metal wekt geen geweld maar vreugde op" AW

13 maart 2019

12u54

Wie lang naar muziek met agressieve thema's luistert, is niet ongevoeliger voor gewelddadige beelden dan wie zo'n muziek niet graag hoort. Dat blijkt uit een studie aan de Macquarie University in Australië, gepubliceerd in het vakblad Open Science van de Britse Royal Society. De muziek leidt vooral tot vreugde, luidt de conclusie.

Voor het onderzoek werd onder meer het lied 'Eaten' van de death metal-band Bloodbath gebruikt in een psychologische test die de onbewuste reacties van mensen bestudeerde. Het lied heeft kannibalisme als thema. “Ik zou echt ontzet zijn als iemand naar het lied luistert en dan een verlangen voelt om door een kannibaal te worden opgegeten”, zei Nick Holmes, zanger van Bloodbath, daarover aan de Britse omroep BBC.



De studie maakt deel uit van een langlopend onderzoek van professor Bill Thompson van de universiteit en zijn collega's naar de emotionele effecten van muziek. "Veel mensen genieten van triestige muziek, en dat is een beetje paradoxaal. Waarom zouden we onszelf triest willen maken?", aldus de professor. "Hetzelfde gaat op voor muziek met agressieve of gewelddadige thema's."

Metal versus pop

Deelnemers aan het onderzoek waren 32 zelfverklaarde liefhebbers van death metal of heavy metal (onder wie 24 mannen) en 48 mensen (24 mannen) die geen fan zijn van het genre. Het gaat om studenten van de universiteit van de leeftijdsgroep 18 tot 35 jaar. De fans luisterden naar metal met gewelddadige thema's. De deelnemers kregen onaangename beelden te zien, terwijl ze ofwel 'Eaten' van Bloodbath of 'Happy' van Pharrell Williams te horen kregen, een lied met een vrolijk thema.

Uit het onderzoek bleek dat de fans op dezelfde wijze de bedreigende, gewelddadige beelden verwerkten als zij die het metalgenre niet graag horen. De liefhebbers zijn dus niet ongevoelig geworden voor gewelddadige beelden. “De fans van death metal zijn aangename mensen", aldus Thompson. "Ze gaan niet naar buiten om mensen pijn te doen.” In tegendeel zelfs: volgens professor Thompson zijn vreugde en ‘empowerment’ de dominerende emotionele reacties op dat muziekgenre. “Dat is een fantastisch gegeven.”