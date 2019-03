“De wetenschap negeren over zomertijd is puur populisme” Vier vragen aan slaapexpert Johan Verbraecken over beslissing Europees Parlement Jan Devriese

06 maart 2019

16u18

Bron: De Morgen 0 Wetenschap Het Europees Parlement stelt voor om de zomertijd in te voeren als standaardtijd. Dan kan je ‘s avonds lekker lang op zomerse terrasjes zitten. Leuk, toch? Integendeel, zegt Johan Verbraecken, slaapexpert van het UZ Antwerpen.

Maakt één uurtje vroeger of later echt zo'n groot verschil?

"We hebben een intrinsiek bioritme, dat je met de natuur, met de genen meekrijgt. In dat natuurlijke ritme duurt een etmaal ongeveer 24 uur en 20 minuten. Het ritme wordt wat bijgestuurd door het natuurlijke licht - als je in een grot zou leven, zonder licht en zonder horloge, dan zou je almaar later gaan slapen. Dat is een slecht scenario. En nu wordt door de decision makers dus gevraagd om dat ritme tweemaal per jaar te veranderen, omdat dat om een of andere reden beter zou zijn."

