“De maan werd waarschijnlijk ooit bewoond door aliens” Arne Adriaenssens

24 juli 2018

13u40

Bron: The Independent 0 Wetenschap De maan was waarschijnlijk ooit de thuishaven van buitenaards leven. Dat is althans wat twee gerespecteerde astronomen beweren. Het zou wel al 4 miljard jaar geleden zijn dat de satelliet bewoond werd.

4 miljard jaar geleden zou er buitenaards leven aanwezig geweest zijn op onze maan. Dat beweren astrobiologen Dirk Schulze-Makuch en Ian Crawford in hun nieuwe paper. De twee onderzoekers zijn respectievelijk verbonden aan de Washington State University en de University of London, maar staken voor dit onderzoek de koppen samen.

In die periode zag onze maan er volledig anders uit. De satelliet was erg actief en spuwde een allegaartje aan gassen waaronder watergas. De onderzoekers vermoeden dat de gassen een atmosfeer vormden rond de maan. Die zou op zijn beurt het watergas binnenhouden waardoor het in vloeibare vorm op het oppervlak terecht kwam.

Microben in het water

“Als er voor lange tijd vloeibaar water en een significante atmosfeer aanwezig was, zou het een erg goede broedplaats zijn voor buitenaards leven”, zegt Schulze-Makuch. De kans dat er in die periode geen leven ontstond, is volgens hen dus erg klein. “Er zullen waarschijnlijk microben in het water hebben geleefd tot het oppervlak weer uitdroogde."

Het tweetal hoopt dat NASA nu meer onderzoek gaan doen naar eventueel leven op de maan. Het oudste bewijs van leven op aarde stamt van 3,5 à 3,8 miljard jaar geleden. Toen bevolkte de cyanobacterie onze planeet.