"De aarde die plat is? Door het internet nemen gekke ideeën toe” SVM

30 augustus 2019

18u35

Bron: Belga 0 Wetenschap Het aantal mensen met gekke ideeën, zoals de platte aarde, neemt toe. Dat vindt voorzitter Paul De Belder van de wetenschappelijk-kritische vereniging SKEPP. "Door het internet is de promotie van ideeën zeer democratisch geworden. Mensen die vroeger geen contact hadden, vinden elkaar. Zo ontstaan kleine netwerkjes."

In Gent verzamelen dit weekend zowat 100 Europese leden van sceptische organisaties voor een tweejaarlijkse bijeenkomst. Dit jaar wordt die georganiseerd door SKEPP (Studiekring voor Kritische Evaluatie van Pseudo-wetenschap en het Paranormale). Ze blikken terug op de voorbije dertig jaar sceptisch activisme.

Het internet heeft een sterke invloed gehad op de manier van denken en wat het publiek gelooft. Maar het heeft voor de wetenschappelijke en sceptische wereld ook een positieve kant. Ook voor sceptici is het gemakkelijker om hun ideeën te delen.

"Het is alleszins duidelijk dat de mens vandaag op zoek is naar nieuwe verhalen en zingeving. Ze gaan daarbij sommige dingen meer geloven dan de wetenschap rechtvaardigt. Daar moeten we aan blijven werken."

Een traditioneel thema bij sceptische verenigingen is de strijd tegen alternatieve geneeskunde. Een reeks experten spreekt op het congres ook over kwakzalverij, het paranormale en oplichters. "Zo leren we waar het fout gaat bij het denken in onze maatschappij en wat we kunnen doen om wetenschappelijk gefundeerd denken aan te moedigen”, besluit De Belder.