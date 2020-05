‘Buitenaardse’ helm kan ziekenhuispersoneel beter beschermen tegen besmetting met Covid-19 AW

19 mei 2020

12u49

Bron: Science Magazine 0 Wetenschap Volgens de International Council of Nurses zouden er wereldwijd maar liefst 90.000 gezondheidswerkers besmet zijn met Covid-19. Dat mag niet verbazen, vermits ze dagelijks in aanraking komen met dragers van het virus. Om hun risico te verkleinen, hebben enkele onderzoekers een nieuw apparaat ontwikkeld dat het virus in de kiem moet smoren. En dat apparaat ziet er behoorlijk futuristisch uit.

Het coronavirus verspreidt zich via vochtdruppeltjes die vrijkomen als een besmet persoon hoest, niest of uitademt. Op die manier hebben zowel verpleegkundigen als dokters een vergroot risico op besmetting omdat ze dagelijks oog in oog staan met het virus. Maar met de helm, die wat weg heeft van het bovenste deel van een ruimtepak, zouden vochtdruppels zich niet langer kunnen verspreiden.

De helm is uitgerust met een tube die de patiënt van zuurstof voorziet. Daarnaast is er onderaan de helm een witte ‘tent’ die het volledige hoofd van de patiënt bedekt.



De nieuwe apparaten werden alvast uitgetest door enkele vrijwilligers. Tijdens die tests merkten de onderzoekers 97 tot wel 99 procent minder vochtdruppels buiten de helm dan binnen de helm op. En ze zien er misschien ‘buitenaards’ uit, de helmen zijn volgens de vrijwilligers behoorlijk gebruiksvriendelijk.

Klinische test

Voordat de apparaten op de markt gebracht worden, zullen ze echter een uitgebreide klinische proef moeten ondergaan. “Als daaruit blijkt dat ze werken, willen we zo snel mogelijk ter beschikking hebben”, aldus Reuben Strayer, intensivist aan het Maimonides Medical Center in New York City.

