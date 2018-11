"Belgische" satelliet Proba-2 ontdekt "gaten" in de corona van de zon TT

08 november 2018

20u07

Bron: Belga 0 Wetenschap De Proba-2 heeft gisteren "gaten" ontdekt in de corona van de zon. Dat heeft het Europese Ruimtevaartbureau ESA, voor wie het Kruibeekse bedrijf QinetiQ Space de satelliet heeft gebouwd, gemeld.

De corona is de cirkel van hete atmosfeer van miljoenen kilometers breed rondom de zon en is enkel zichtbaar tijdens een zonsverduistering. Het was het SWAP-instrument op de Proba-2 dat de zwarte gebieden in de corona van onze ster opmerkte. Het zijn gebieden van open magnetische velden die geladen deeltjes uitspuwen die als zonnewind aan hoge snelheid door de ruimte reizen.

Wanneer die zonnewind onze planeet zou bereiken, kan die een impact hebben op het functioneren van satellieten.

Het mooie eraan is volgens ESA dat dit voorspelbare gebeurtenissen zijn. Wij kunnen die gaten in de schijf van de zon dus zien vooraleer de zonnewind ons bereikt.

SWAP is een camera van de Universiteit van Luik en de Koninklijke Sterrenwacht (KSB). Het satellietvolgstation in Redu ontvangt de data die dan voor verwerking naar de KSB in Ukkel verhuizen.