Astronomen zagen ster rond zwart gat dansen: “Bewijs dat algemene relativiteitstheorie Einstein klopt” ES

16 april 2020

11u46

Bron: Belga, ESO 3 Wetenschap Waarnemingen met de supertelescoop VLT in Chili hebben voor het eerst aangetoond dat een ster die in een baan om het superzware zwarte gat in het centrum van de Melkweg draait precies zo beweegt als Einsteins algemene relativiteitstheorie voorspelt. Haar baan is rozetvormig in plaats van elliptisch, zoals Newtons zwaartekrachttheorie suggereert. Dit heeft de Europese Zuidelijke Sterrenwacht ESO donderdag meegedeeld.

"Einsteins algemene relativiteitstheorie voorspelt dat de omloopbaan van het ene object om het andere niet gesloten is, zoals voorspeld door de zwaartekrachttheorie van Newton, maar een voorwaartse precessiebeweging maakt. Dit beroemde effect - voor het eerst waargenomen bij de baanbeweging van de planeet Mercurius om de Zon - was het eerste bewijs dat de algemene relativiteitstheorie bevestigde. Nu, honderd jaar later, hebben we hetzelfde effect gedetecteerd bij de beweging van een ster die om de compacte radiobron Sagittarius A* in het centrum van de Melkweg draait. Deze observationele doorbraak versterkt het bewijs dat Sagittarius A* een superzwaar zwart gat met 4 miljoen keer de massa van de Zon moet zijn", zo citeert de ESO Reinhard Genzel, directeur van het Max-Planck-Institut für extraterrestrische Physik (MPE), in Garching, en tevens de architect van het dertig jaar lange onderzoeksprogramma dat tot dit resultaat heeft geleid.

Ster S2

Sagittarius A* en de verzameling sterren daaromheen vormen volgens de organisatie een uniek laboratorium op 26.000 lichtjaar afstand dat kan dienen voor het testen van de natuurkunde in een extreem, onverkend zwaartekrachtsregime. Een van deze sterren, S2, scheert tot op een afstand van minder dan 20 miljard kilometer (120 keer de afstand Zon-Aarde) langs het superzware zwarte gat, en is daarmee een van de meest nabije sterren die ooit bij dit zwaargewicht zijn opgespoord.

Over elke omloop doet S2 zestien jaar en tijdens zijn dichtste nadering tot het zwarte gat verplaatst het hemellichaam zich met bijna drie procent van de lichtsnelheid. "Na de beweging van deze ster gedurende meer dan 25 jaar jaar gevolgd te hebben, laten onze nauwkeurige metingen de Schwarzschild-precessie van de omloopbaan van S2 duidelijk zien", zegt Stefan Gillessen van het MPE, die leiding gaf aan de analyse van de metingen die het tijdschrift Astronomy & Astrophysics donderdag heeft gepubliceerd.

Lees verder onder de video.

Rozetpatroon

De meeste sterren en planeten hebben een niet-cirkelvormige omloopbaan waardoor hun afstand tot het object waarrond zij draaien varieert. De omloopbaan van S2 vertoont precessie, wat betekent dat de locatie van het punt van dichtste nadering tot het superzware zwarte gat per omloop opschuift.

Hierdoor is elke volgende omloopbaan een stukje verdraaid ten opzichte van de vorige en ontstaat een rozetpatroon. De algemene relativiteitstheorie doet een nauwkeurige voorspelling van die verdraaiing en de laatste metingen van dit onderzoek zijn daarmee volledig in overeenstemming. Dit effect, dat bekendstaat als de Schwarzschild-precessie, is nooit eerder gemeten voor een ster die om een superzwaar zwart gat draait, zegt de ESO.

Dit onderzoek helpt wetenschappers ook om meer te weten te komen over de omgeving van het superzware zwarte gat in het centrum van ons Melkwegstelsel. 'Omdat de metingen van S2 zich zo goed aan de algemene relativiteitstheorie houden, kunnen we een stringente bovengrens opleggen aan de hoeveelheid onzichtbaar materiaal - in de vorm van donkere materie of mogelijke kleinere zwarte gaten - er in de omgeving van Sagittarius A* aanwezig is. Dit is van groot belang voor ons begrip van het ontstaan en de evolutie van superzware zwarte gaten", zeggen Guy Perrin en Karine Perraut, de Franse hoofdwetenschappers van het project.

Lees ook:

Helderste supernova ooit ontdekt