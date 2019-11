“Archeologen graven gemummificeerde leeuwenwelpjes op in Egypte” SVM

23 november 2019

17u08

Bron: Belga 0 Wetenschap In Saqqara, een begraafplaats uit het Oude Egypte in de buurt van hoofdstad Caïro, hebben archeologen gemummificeerde dieren aangetroffen. Het gaat onder meer om ibissen (heilige vogels bij de Oude Egyptenaren; nvdr) en vijf katachtigen. Volgens de eerste studies gaat het om leeuwenwelpjes van acht maanden. Minister van Antiquiteiten Khaled al-Anani deed de aankondiging vandaag tijdens een persconferentie.

Er werden ook 75 houten en bronzen standbeelden van katten gevonden, in verschillende vormen en maten. In houten dozen zaten gemummificeerde katten. Er waren ook standbeelden van andere dieren, zoals mangoesten en kleine krokodillen.

“Als de resultaten bevestigd worden, is het de eerste keer dat in Egypte intacte gemummificeerde leeuwenwelpjes ontdekt zijn", aldus Mostafa Waziri als topman van de Hoge Raad van Antiquiteiten. Tot nu zijn enkel skeletten van leeuwen gevonden. De leeuwenmummies zouden in de zevende eeuw voor Christus begraven zijn.

In de bekende necropolis van Saqqara zijn honderdduizenden dieren geofferd en achtergelaten in graven.

Egypte kondigde recent een reeks ontdekkingen aan die de toeristische sector in het land er weer bovenop zouden moeten helpen.