Anonieme weldoener schenkt half miljoen euro voor Covid-19-onderzoek aan UAntwerpen

21 mei 2020

12u56

Een anonieme weldoener heeft een half miljoen euro geschonken aan de Universiteit Antwerpen om bij te dragen aan onderzoek naar het coronavirus. De gift maakt volgens de universiteit onder meer de opstart van een "serotheekproject" rond bloedstaalanalyses mogelijk.

Het serotheekproject is een initiatief van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties van de UAntwerpen. "Om de drie weken halen we bloedstalen op in labo's, tot we een totaal van 14.000 stalen hebben", zegt epidemioloog Pierre Van Damme, directeur van het Centrum. "Op die manier kunnen we achterhalen hoeveel mensen de ziekte daadwerkelijk hebben doorgemaakt en hoeveel mensen nog vatbaar zijn. Die informatie is enorm belangrijk om de aanpak van de huidige uitbraak en het beleid rond een mogelijke nieuwe golf vorm te geven.”



De anonieme gift zal ook worden gebruikt voor het opstarten van studies met coronavaccins. De universiteit heeft intussen vier wervingsacties in het leven geroepen die gericht zijn op mensen die schenkingen willen doen, hoe klein of groot ook.

Duwtje in de rug

"Veel mensen willen hun steentje bijdragen aan de strijd tegen het coronavirus", zegt Dimitry Beuckelaers, coördinator van het Universiteitsfonds Antwerpen. "Mensen kunnen in de eerste plaats het onderzoek naar de ziekte zelf steunen. Daarnaast werken de productontwikkelaars van UAntwerpen dag en nacht om de productie van de noodzakelijke mondmaskers mogelijk te maken in eigen land. Ook kankerprojecten kunnen gesteund worden: de UAntwerpen start een onderzoek naar de extra kwetsbaarheid van kankerpatiënten die het virus oplopen en wil uitzoeken of kankerpatiënten thuis dezelfde zorgen kunnen krijgen als in het ziekenhuis.”

Tenslotte is het mogelijk om studenten een duwtje in de rug te geven, aldus Beuckelaers. “Veel studenten die hun studies zelf moeten financieren, komen door de coronacrisis in moeilijkheden omdat ze hun studentenjob door de maatregelen verloren.”

