Wetenschap ontdekt onbekende taal, en de sprekers hebben opmerkelijke gewoonten

08 februari 2018

13u48

Momenteel staat de teller van het aantal talen op onze aardbol op meer dan 7.000, maar dat nummer fluctueert constant. Sommige talen verdwijnen, maar er worden ook nog steeds nieuwe ontdekt. Zo konden linguïsten van de Lund University in Zweden onlangs nog een nieuwe variant ontdekken in Maleisië, en de sprekers hebben uitzonderlijke gewoontes.

De taal in kwestie werd 'Jedek' gedoopt en wordt gesproken door amper 280 mensen in Malakka (het schiereiland van Maleisië). Vreemd genoeg gaat het niet om een pas ontdekte stam ergens in de jungle, maar om een dorp dat al eerder door antropologen onder de loep werd genomen. Die misten echter dat de bevolking een volledig nieuwe taal spreekt.

Bij de Lund University ontdekten ze Jedek eerder toevallig toen ze met een groter project bezig waren rond de Austroaziatische taalfamilie. "We realiseerden ons dat een groot deel van het dorp in kwestie een andere taal sprak dan Jahai, wat in die omgeving doorgaans de norm is. Ze gebruikten andere woorden, klanken en grammaticale structuren."

Geen competitie

De ontdekking van de nieuwe taal is niet alleen belangrijk voor linguïsten, want Jedek geeft ook veel inzicht in de cultuur en gewoontes van de bevolking. Zo blijkt er onder de sprekers veel meer gendergelijkheid te bestaan dan in het Westen. Er komt ook haast geen onderling geweld voor en er zijn geen wetten of rechters. De Jedek-sprekers raden hun kinderen ook expliciet af om te wedijveren met elkaar. Er zijn geen duidelijke afgelijnde beroepen of taken, maar iedereen werkt samen in een soort jager/verzamelaar-gemeenschap.

De taal reflecteert die gewoontes ook. Zo bestaan er geen woorden voor specifieke beroepen of voor het gerecht, en zijn er geen werkwoorden om bezit aan te duiden, zoals lenen, stelen, kopen of verkopen. Aan de andere kant is er dan wel een enorm rijke woordenschat rond de begrippen delen en ruilen. "Er zijn zoveel manieren om een mens te zijn, maar al te vaak wordt de westerse wereld als maatstaf genomen. We kunnen echter nog zoveel leren. Over anderen, maar ook over onszelf", aldus linguïst Niclas Burenhult.