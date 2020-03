Wereldwijde CO2-uitstoot daalt met 2 procent: “Hoopvol, maar niet voldoende” HAA

09 maart 2020

12u28

Bron: IPS 1 Wetenschap & Planeet De globale CO2-uitstoot is vorig jaar met 2 procent gedaald, de grootste daling in dertig jaar. Dat is hoopvol maar niet voldoende om de doelstelling van het klimaatakkoord van Parijs te halen, zeggen onderzoekers van de onafhankelijke denktank Ember.

Om die doelstelling te behalen en de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graden Celsius, zal een snellere verschuiving naar schonere energie nodig zijn, stelt de denktank in een nieuw rapport. De studie wijst er wel op dat in 2019 wereldwijd minder elektriciteit uit steenkool werd gegenereerd.

De meest significante dalingen waren voor de EU (24 procent minder energie uit steenkool), en de Verenigde Staten (16 procent).

Regeringen moeten de elektriciteitstransitie nog altijd versnellen, zodat de energieproductie uit steenkool in de jaren 2020 definitief in elkaar zakt Dave Jones, elektriciteitsanalist bij Ember

Wind- en zonne-energie

“De wereldwijde daling van 2 procent van de uitstoot door toedoen van steenkoolverbranding is goed nieuws voor het klimaat, maar regeringen moeten de elektriciteitstransitie nog altijd versnellen, zodat de energieproductie uit steenkool in de jaren 2020 definitief in elkaar zakt”, zegt Dave Jones, elektriciteitsanalist bij Ember en hoofdauteur van het rapport.

Het rapport illustreert ook verschillen in de internationale benadering van de energietransitie. In de EU wordt steenkool overwegend geruild voor wind- en zonne-energie met een beperkte steun uit gas, wat ertoe heeft geleid dat de CO2-uitstoot sinds 2007 met 43 procent is gedaald. De VS zetten vooral in op gas en kunnen een daling van de CO2-uitstoot optekenen tussen 19 procent en 32 procent.

“Overschakelen van steenkool op gas is gewoon de ene fossiele brandstof inruilen voor een andere”, zegt Jones. “De goedkoopste en snelste manier om elektriciteitsproductie uit kolen te beëindigen, is door een snelle uitrol van wind- en zonne-energie.”

Alarmerende situatie in China

Voor andere regio’s, waaronder Azië, is het beeld meer gemengd. Chinese stroom uit steenkool blijft toenemen en was in 2019 verantwoordelijk voor 50 procent van de wereldwijde energieopwekking uit steenkool.

Jones noemt de situatie in China dan ook alarmerend, maar wijst ook op andere voorbeelden van economieën die steeds meer afstand nemen van fossiele brandstoffen. Volgens de analist zijn we op goede weg, al is de dalende opwekking van energie uit kolen nog niet “het nieuwe normaal”.

“Zonder gezamenlijke inspanningen van beleidsmakers om wind en zon te stimuleren, zullen we de klimaatdoelstellingen niet halen”, concludeert hij. “De EU springt eruit met 18 procent elektriciteit uit wind en zon. Maar met de VS en hun 11 procent, China met 9 procent en India met 8 procent is de race nu echt begonnen.”

