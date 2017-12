Wereldprimeur: Eindhoven eerste stad die megastofzuigers inzet om lucht te zuiveren FT

16u56

Bron: De Volkskrant 0 Photo News / Lebrun Wetenschap & Planeet Lucht zuiveren door megastofzuigers in te schakelen: het klinkt bizar, maar in Eindhoven gaan ze er drie maanden mee aan de slag. Een wereldprimeur. De dertig blazers worden opgesteld bij een parkeergarage in het centrum. Zij zetten vervuilde lucht met roet en fijnstof uit uitlaatgassen om in propere stadslucht.

Drie maanden lang worden concentraties fijnstof gemeten in de buurt van een ondergrondse parkeergarage in de Nederlandse stad Eindhoven. De meetapparatuur verzamelt ook de windsnelheid en windrichting, net als de temperatuur en de vochtigheid. Aan de hand van die gegevens willen de onderzoekers nagaan of de stofzuigers het gewenste effect hebben en of de toepassing ook op grotere schaal kan bijdragen aan een gezondere stadslucht.

Het initiatief komt van de Technische Universiteit Delft. Zij kozen ervoor de megastofzuigers te plaatsen bij een parkeergarage omdat die meestal tussen hoge gebouwen ligt waardoor de vervuilde lucht makkelijker blijft hangen. Volgens de universiteit is het de eerste keer dat op dergelijke manier onderzoek wordt gedaan naar het zuiveren van stadslucht. Eerder werd er al geëxperimenteerd met de Smog Free Tower in Rotterdam, een toren die fijnstof uit de lucht filterde.

De stofzuigers werken vooral effectief op plekken waar de concentraties fijnstof het grootst zijn, zoals in garages en tunnels. Experts wijzen erop dat tientallen of zelfs honderden van dergelijke toestellen de hoeveelheid fijnstof in de lucht met de helft kunnen verminderen.

Schraper

De stofzuigers maken gebruik van het principe van ionisatie. De roet- en stofdeeltjes die het systeem binnendringen krijgen een positieve lading, zweven op hun beurt naar een negatief geladen plaat onderin de installatie. Daar blijven ze 'plakken'. Een schraper verwijdert vervolgens het roet en vuil. Dat zwarte poeder wordt vervolgens opgeslagen en verwerkt als afval.